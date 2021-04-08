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Почему санврачи уверены, что коронавирус «просыпается» и гуляет активнее после 22 часов?
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danilov 08 Апреля 2021 в 16:56:08
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Ratkhan
08.04.2021 в 17:28:18
# 775821
Сан врачи Казахстана доказали что вирус COVID-19 умеют спать и что они разумное существо.
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