 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Почему санврачи уверены, что коронавирус «просыпается» и гуляет активнее после 22 часов?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Апреля 2021 в 16:56:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ratkhan 08.04.2021 в 17:28:18   # 775821
Сан врачи Казахстана доказали что вирус COVID-19 умеют спать и что они разумное существо.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь