90% казахстанских нефтяников отказались вакцинироваться от коронавируса

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danilov 14 Апреля 2021 в 16:39:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Похоже, что не всегда Хабар врет.
При этом журналюг вообще сопоставляют с "труженицами" древнейшей профессии.
В связи с этим какой вывод напрашивается в отношении умственных способностей несущего херню протестуна?
14 апреля 2021
Директор американского телеканала признался в пропаганде против Трампа https://lenta.ru/news/2021/04/14/cnn/
Технического директора американского телеканала CNN Чарли Честера уличили в том, что он использовал издание для продвижения кампании Джозефа Байдена в ущерб находившемуся на тот момент в кресле президента Дональду Трампу. Видео со словами Честера появилось на YouTube-канале проекта Veritas.
Честер также признал, что телекомпания имеет заранее обозначенную программу будущего изменения климата и распространения COVID-19.
На опубликованных кадрах Честер говорит, что канал показывал Трампа больным: рассказывал историю о том, что у него не слушается рука. При этом, по словам технического директора, сами журналисты до конца не знали, о чем говорят.
В то же время сеть старалась демонстрировать Байдена здоровым, показывала его во время пробежек. Если прошлой целью CNN был уход Трампа с поста президента, то на этот раз канал сосредоточится на любимой проблеме нынешнего главы государства — изменении климата, заявил Честер.
...
Андрей Евграфский
9 часов назад
1
Я не понял только, в чем здесь новость
Иван Кедов
11 часов назад
7
А мне говорили, что на западе пропаганды нет и все сми независимые.
Директор американского телеканала признался в пропаганде против Трампа https://lenta.ru/news/2021/04/14/cnn/
Технического директора американского телеканала CNN Чарли Честера уличили в том, что он использовал издание для продвижения кампании Джозефа Байдена в ущерб находившемуся на тот момент в кресле президента Дональду Трампу. Видео со словами Честера появилось на YouTube-канале проекта Veritas.
Честер также признал, что телекомпания имеет заранее обозначенную программу будущего изменения климата и распространения COVID-19.
На опубликованных кадрах Честер говорит, что канал показывал Трампа больным: рассказывал историю о том, что у него не слушается рука. При этом, по словам технического директора, сами журналисты до конца не знали, о чем говорят.
В то же время сеть старалась демонстрировать Байдена здоровым, показывала его во время пробежек. Если прошлой целью CNN был уход Трампа с поста президента, то на этот раз канал сосредоточится на любимой проблеме нынешнего главы государства — изменении климата, заявил Честер.
...
Андрей Евграфский
9 часов назад
1
Я не понял только, в чем здесь новость
Иван Кедов
11 часов назад
7
А мне говорили, что на западе пропаганды нет и все сми независимые.
"Радио Свобода" и "Настоящее время" предложили части сотрудников уехать из России https://www.bbc.com/russian/news-56748577
2 часа назад
...
Руководство "Свободы" выполнило требования российского закона об иностранных агентах и зарегистрировало юрлицо в России. В то же время требованиям помечать все свои материалы маркировкой иностранный агент "Свобода" подчиняться не стала.
По словам главного редактора "Радио Свобода" Дейзи Синделар, выполнить все требования российского регулятора просто невозможно. Среди таких требований: маркировка из 24 слов после заголовка текста или 15 секунд перед каждым аудио или видеосюжетом. Это повлечет "катастрофические последствия для нашей способности конструктивно взаимодействовать с аудиторией", говорила Синделар газете New York Times.
...
В московских редакциях "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" сейчас работает несколько десятков человек, еще несколько сотен фрилансеров сотрудничают с корпорацией, писала газета New York Times со ссылкой на данные самой корпорации. На работу российских редакций "Радио Свобода/Свободная Европа" уходит 22 млн долларов в год.
...
"Радио Свобода", его проект "Настоящее время" и "Голос Америки", тоже участвующий в этом проекте, координируются американской правительственной организацией - Агентством США по глобальным медиа (USAGM). Свое финансирование агентство получает от Конгресса. Кандидатуру руководителя USAGM предлагает президент США по согласованию с Сенатом.
...
2 часа назад
...
Руководство "Свободы" выполнило требования российского закона об иностранных агентах и зарегистрировало юрлицо в России. В то же время требованиям помечать все свои материалы маркировкой иностранный агент "Свобода" подчиняться не стала.
По словам главного редактора "Радио Свобода" Дейзи Синделар, выполнить все требования российского регулятора просто невозможно. Среди таких требований: маркировка из 24 слов после заголовка текста или 15 секунд перед каждым аудио или видеосюжетом. Это повлечет "катастрофические последствия для нашей способности конструктивно взаимодействовать с аудиторией", говорила Синделар газете New York Times.
...
В московских редакциях "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" сейчас работает несколько десятков человек, еще несколько сотен фрилансеров сотрудничают с корпорацией, писала газета New York Times со ссылкой на данные самой корпорации. На работу российских редакций "Радио Свобода/Свободная Европа" уходит 22 млн долларов в год.
...
"Радио Свобода", его проект "Настоящее время" и "Голос Америки", тоже участвующий в этом проекте, координируются американской правительственной организацией - Агентством США по глобальным медиа (USAGM). Свое финансирование агентство получает от Конгресса. Кандидатуру руководителя USAGM предлагает президент США по согласованию с Сенатом.
...
Как это сложно. ) Особенно учитывая требования к иноагентам для вещания в США.
Лучшая независимость позиции происходит при финансировании из Конгресса при назначении руководителя координирующей "независимые" СМИ госорганизации президентом США... )
Цитата: старик от 14.04.2021 13:34:20
То есть нефтяники неделю греют пузо в общежитии и за это получают деньги?
То есть нефтяники неделю греют пузо в общежитии и за это получают деньги?
Родственник на тенгизе вахтой работает, говорит что 2 недели в гостинице один в номере со всеми удобствами и благами отлёживается перед вахтой))))
КАЕФ