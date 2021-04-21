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Скандалы
Казахстан в рейтинге свободы прессы вновь оказался хуже Гондураса, Афганистана и Зимбабве
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danilov 21 Апреля 2021 в 19:25:10
Казахстан в рейтинге Всемирного индекса свободы прессы, опубликованного «Репортерами без границ», вновь оказался хуже Гондураса, Афганистана и Зимбабве.

По сравнению с 2020 годом, когда Казахстан занял 157 место, республике удалось подняться лишь на два пункта – до 155 места.

Казахстан обошел Узбекистан (157 место), который в 2020 году занимал 156 место, однако ситуация со свободой прессы в Казахстане по прежнему хуже, чем в Гондурасе, Афганистане, Зимбабве и ряде других стран, традиционно входящих в число «аутсайдеров» рейтинга.

Из стран СНГ помимо Узбекистана хуже, чем в Казахстане со свободой прессы только в Беларуси (158 место), Таджикистане (162), Азербайджане (167) и Туркменистане (178). В числе «антилидеров» по прежнему находится и Россия, у которой, вместе с тем, позиция чуть выше, чем у Казахстана – 150 место. Все остальные страны бывшего СССР входят в первую сотню рейтинга.

Лидером по свободе прессы по прежнему остается Норвегия, вторую позицию сохранила за собой Финляндия, но занимавшая в 2020 году третье место Дания пропустила вперед Швецию, которая ранее была на четвертом месте. В первую десятку вошли также Коста-Рика (5), Нидерланды (6), Ямайка (7), Новая Зеландия (8), Португалия (9) и Швейцария (10).

«Хорошая новость: Казахстан поднялся в рейтинге на два пункта. Плохая новость: мы по-прежнему в «плохой» зоне. Конкретно: в прошлом году были на 157 месте из 180, в этом – на 155-м. Вопрос на засыпку: сколько лет понадобится, чтобы такими темпами добраться хотя бы до статуса «проблемной» страны (он в этом году заканчиваются на 107-й позиции)?» - прокомментировал обновленный рейтинг «Репортеров без границ» международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 21.04.2021 в 20:03:34   # 776537
А что там у "лидера свободного мира" со свободой слова? Как там Трампа уже разбанили или сервера для Parler а открыли?
Например я в интернете могу найти абсолютно любые точки зрения относительно ситуации в стране. Вообще не понимаю в чем проблема.
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  Zoggyla 21.04.2021 в 20:08:25   # 776538
"Репортеры без границ"- это случвйно не "ЛБГТ интернационал"?
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  Васяй 21.04.2021 в 20:53:19   # 776544
Не ту страну назвали Гондурасом.
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  kubik 21.04.2021 в 20:55:05   # 776545
Цитата: Zoggyla от 21.04.2021 14:08:25
"Репортеры без границ"- это случвйно не "ЛБГТ интернационал"?

Судя по учредителям "ЦРУ и сотоварищи" переносчики демократии, типа фонда Сороса.
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  Zoggyla 21.04.2021 в 22:07:54   # 776559
Цитата: kubik от 21.04.2021 14:55:05
Цитата: Zoggyla от 21.04.2021 14:08:25
"Репортеры без границ"- это случвйно не "ЛБГТ интернационал"?

Судя по учредителям "ЦРУ и сотоварищи" переносчики демократии, типа фонда Сороса.
демократия - болезнь инфекционная
Вызывает сепсис толерантности и шок свободы, возможны проявления изжоги либералима в совокупности с болями гипертрофированной гласности.
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  Konstant 21.04.2021 в 22:19:53   # 776560
Так сразу видно кто слушается а кто нет
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