 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
МОК запретил преклонение колена на Олимпиаде в Токио
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Апреля 2021 в 12:44:36
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время летних Игр-2020 в Токио, сообщает Reuters.

Жесты солидарности с движением Black Lives Matter попадают под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпиадах. Нарушивших правило спортсменов могут ждать серьезные санкции со стороны организации.

Представители США предлагали отменить запрет политических акций во время Олимпийских игр, чтобы поддержать движение Black Lives Matter. Но Международный олимпийский комитет им отказал.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 23.04.2021 в 12:46:24   # 776691
поощрить | покарать
  Viktor11 23.04.2021 в 12:59:36   # 776692
Оставьте уже спорт в покое!
поощрить (2) | покарать
  Zoggyla 23.04.2021 в 13:21:30   # 776693
Под большим вопросом политакции
Игры олимпийские грядут
БэЛээМ находится в прострации
Изогнуть коленку не дадут
Будут прыгать, бегать эти белые
Без каких-то комплексов вины
Зрителей не будет оголтелых
Будут все они удалены
Жесты солидарности в опасности
Запрещает их какой-то МОК
Угнетают чувство сопричастности
Вытерпеть такое кто-бы смог?
Право попросить прощения
Тысячи фанатов лишены
Требует народ отмщения
Нужно будет санкции ввести!

поощрить (3) | покарать
  Zoggyla 23.04.2021 в 13:38:53   # 776694
ЗЫ. Выселить куда-нибудь в Бурунди
Этот оголтелый МОК
Преподать отъявленным "расистам"
Важный политграмоты урок
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь