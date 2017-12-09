МОК запретил преклонение колена на Олимпиаде в Токио

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danilov 23 Апреля 2021 в 12:44:36
Жесты солидарности с движением Black Lives Matter попадают под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпиадах. Нарушивших правило спортсменов могут ждать серьезные санкции со стороны организации.
Представители США предлагали отменить запрет политических акций во время Олимпийских игр, чтобы поддержать движение Black Lives Matter. Но Международный олимпийский комитет им отказал.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Игры олимпийские грядут
БэЛээМ находится в прострации
Изогнуть коленку не дадут
Будут прыгать, бегать эти белые
Без каких-то комплексов вины
Зрителей не будет оголтелых
Будут все они удалены
Жесты солидарности в опасности
Запрещает их какой-то МОК
Угнетают чувство сопричастности
Вытерпеть такое кто-бы смог?
Право попросить прощения
Тысячи фанатов лишены
Требует народ отмщения
Нужно будет санкции ввести!
Этот оголтелый МОК
Преподать отъявленным "расистам"
Важный политграмоты урок