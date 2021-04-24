Тест на коррупцию не пройден

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Гость 24 Апреля 2021 в 13:03:02
Хватило только на открытие
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 24.04.2021 12:28:11В ветвях дерева, на самой его вершине, жила сказочная птица Самрук. Каждый год в кроне дерева Байтерек священная птица Самрук откладывала золотое яйцо — Солнце, которое проглатывал дракон Айдахар, живущий у подножия дерева жизни. Это означало смену лета и зимы, дня и ночи, вечную борьбу Добра и Зла.
А что за яйцо?
А что за яйцо?
Цитата: Маке0912 от 24.04.2021 15:01:46Как всегда, царь не виноват, бояре виноваты. Если это произошло, значит Шукеев так организовал работу, он всем там управляет, основная вина на нем.
Щас до Шукеева дойдёт видео. Он их грызть будет.
Щас до Шукеева дойдёт видео. Он их грызть будет.