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Скандалы
Тест на коррупцию не пройден
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Гость 24 Апреля 2021 в 13:03:02


Хватило только на открытие
Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 24.04.2021 в 13:57:44   # 776762
Ничего вы не понимаете! это новый уровень интерактивности! вот вот из яйца вылупится птенец птицы Самурык,вот и скорлупа трескается и улетает))
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  ss720 24.04.2021 в 16:10:40   # 776764
стыдобище !!!! Вот если бы ИП Пупкин строил - то в;ебали его уже и посадили бы на 10 световых лет, но здесь некого сажать, найти не смогут 100%.
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  старик 24.04.2021 в 18:28:11   # 776768
А что за яйцо?
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  Pooman 24.04.2021 в 19:14:46   # 776769
вылупилься
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  Джимбо 24.04.2021 в 19:47:32   # 776772
Это наше фсе. Вломить 100500 миллиардов на какую нибудь хрень, торжественно открыть, а потом все развалиться. И еще на ремонт влить 100500 миллиардов))
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  звукач 24.04.2021 в 20:56:27   # 776775
Цитата: старик от 24.04.2021 12:28:11
А что за яйцо?
В ветвях дерева, на самой его вершине, жила сказочная птица Самрук. Каждый год в кроне дерева Байтерек священная птица Самрук откладывала золотое яйцо — Солнце, которое проглатывал дракон Айдахар, живущий у подножия дерева жизни. Это означало смену лета и зимы, дня и ночи, вечную борьбу Добра и Зла.
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  Маке0912 24.04.2021 в 21:01:46   # 776776
Щас до Шукеева дойдёт видео. Он их грызть будет.
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  NBE 24.04.2021 в 21:30:23   # 776777
Цитата: Маке0912 от 24.04.2021 15:01:46
Щас до Шукеева дойдёт видео. Он их грызть будет.
Как всегда, царь не виноват, бояре виноваты. Если это произошло, значит Шукеев так организовал работу, он всем там управляет, основная вина на нем.
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