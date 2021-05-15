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Скандалы
Стало известно о пропаже вооружения после взрывов на складах во Врбетице
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GoodZone 14 Мая 2021 в 18:00:58
После взрывов на складах в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014 году, фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений, сообщило на своем сайте пражское издание Mladá fronta DNES.

"По данным фирмы Imex Group, пропало около одной тысячи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и множества сопутствующего оборудования, в частности, штык-ножей к автоматам. Все они, полагают на фирме, исчезли после взрывов в конце 2014 года и могли оказаться в руках торговцев оружия на черном рынке", - говорится в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 15.05.2021 в 11:57:52   # 777878
Спустя семь лет проснулись далбаебы
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  старик 15.05.2021 в 12:05:37   # 777879
Петров с Бошировым в карманах унесли.
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  Zoggyla 15.05.2021 в 12:21:22   # 777880
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  Пастафариан 15.05.2021 в 12:27:06   # 777881
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  Konstant 15.05.2021 в 13:30:56   # 777882
Бедненькие как они таскать устали. Наверное на ваз 2104 с багажником приезжали
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  Рамзес 15.05.2021 в 15:49:28   # 777890
Донбасс в аккурат там проходит...
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  troll 15.05.2021 в 22:12:18   # 777894
что там могло пропасть после взрывов?
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