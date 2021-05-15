Стало известно о пропаже вооружения после взрывов на складах во Врбетице

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GoodZone 14 Мая 2021 в 18:00:58
"По данным фирмы Imex Group, пропало около одной тысячи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и множества сопутствующего оборудования, в частности, штык-ножей к автоматам. Все они, полагают на фирме, исчезли после взрывов в конце 2014 года и могли оказаться в руках торговцев оружия на черном рынке", - говорится в сообщении.
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Цитата: старик от 15.05.2021 06:05:37
Петров с Бошировым в карманах унесли.
Петров с Бошировым в карманах унесли.
Пастафариан 15.05.2021 в 12:27:06 # 777881