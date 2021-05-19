Когда, зачем и сколько - большой-большой секрет

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Гость 20 Мая 2021 в 12:26:28
Завод НИИ.
В июне прошлого года на сайте премьер-министра появилась информация, что завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции. Планировалось, что он также будет производить вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, бешенства и других инфекционных заболеваний. Обещали, что строительство завершится в декабре, а заработает завод в первом квартале этого года.
Как уже известно, чуда не произошло, и запуск перенесли с января на апрель. После выпуска первой партии отечественной вакцины производство в промышленных масштабах снова отложили - теперь уже на конец года.
Нет конкретных данных ни о самом заводе, ни о том, во сколько он обойдется бюджету в целом. На сайте госзакупок информации нет. Источник из областного акимата объяснил это тем, что завод находится на территории Министерства обороны, а сам институт имеет особый статус, поэтому все, что там происходит, держат под грифом “секретно”. Известно, что заказчиком строительства является Министерство образования и науки, а сумму назвали лишь один раз - 6,9 миллиарда тенге.
По информации акимата Жамбылской области, строительно-монтажные работы на объекте полностью закончены. Работы по монтажу, пусконаладке и запуску технологического оборудования с подключением его к инженерным сетям тоже на стадии завершения. Так что причина переноса запуска не в затянувшемся строительстве, говорят в акимате.
- Параллельно идет процесс валидации технологического оборудования, комплексов чистых помещений, инженерных сетей и технологических процессов. В дальнейшем будут проводиться работы по получению сертификата GMP, - объясняют в пресс-службе акима Жамбылской области.
Получается, что первая партия отечественной вакцины не сертифицирована? А ведь ею успели привиться тысячи людей...
Что известно о подрядчике, строившем стратегический объект? ТОО “Ка-Строй LTD”, по словам руководителя управления строительства акимата Жамбылской области Ерлана ОРУМБАЕВА, - компания с хорошим финансовым портфелем.
- Работы практически всегда выполняет с опережением. Товарищество вложило 2,4 миллиарда собственных средств. На все замечания и изменения, которые вносятся в ходе строительства, реагирует с пониманием, сразу исправляет, - отмечает он.
По данным из открытых источников, это товарищество строило мост Альсеит через Сырдарью в Казалинском районе Кызылординской области. Тогда стоимость объекта выросла с 500 миллионов до 2,8 миллиарда тенге. Там работы тоже были завершены раньше срока, а потом выявились дефекты, которые фирме пришлось устранять. Кроме этого в открытых источниках имеется информация, что товарищество принимает участие более чем в 20 судебных процессах, правда, неизвестно, в качестве истца или ответчика.
Вопрос об ответственности за строительство завода обсуждали и в мажилисе в начале мая, когда корректировали бюджет страны на 2021-2023 годы. Председатель мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН тогда задал резонный вопрос: с кого требовать отчет за деньги, которые выделяет государство на строительство этого завода, - с акимата Жамбылской области, МОН или с подрядчика?
- С кого спрашивать, если мы 1,6 миллиарда дополнительно дадим? А если через три месяца промышленного производства не будет, какое из министерств ответственно за этот завод? Ленточки перерезали, PR-кампанию провели. Когда теперь на заводе будет промышленное производство? - вопрошает он.
Первый заместитель премьер-министра Алихан СМАИЛОВ ответил, что ответственным в правительстве за этот объект является вице-премьер Ералы ТУГЖАНОВ. Но самого Тугжанова в тот день на заседании парламента не было - он находился в командировке. По словам Смаилова, среди ведомств за завод отвечает МОН, а все технические работы проводит акимат. Как только акимат завершит техническую часть, он передаст объект на баланс министерства.
Это, конечно, хорошо, что есть ответственные. Но хотелось бы знать: для чего запрашивали дополнительные 1,6 миллиарда, почему все время переносят сроки и заработает ли завод к концу года?
Айжан АУЕЛБЕКОВА, фото из открытых источников, Тараз
https://time.kz/articles/zloba/2021/05/19/kogda-zachem-i-skolko-bolshoj-bolshoj-sekret
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