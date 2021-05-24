Беларусь посадила самолёт на котором летел основатель канала "NEXTA"

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Hairless 24 Мая 2021 в 11:07:55
В телеграм-канале «Пул первого» сообщается, что команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко. Кроме того, по информации телеграм-канала, для сопровождения пассажирского самолета в небо подняли истребитель МиГ-29. Сейчас он ждет окончания проверочных мероприятий, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой. Позже Министерство обороны Беларуси сообщило, что истребитель подняли в воздух после того, как командир самолета решил сесть в Минске.
«Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2», — говорится в заявлении министерства. После этого, как сообщается, дежурный экипаж осуществил посадку на аэродроме базирования.
В пресс-службе минского аэропорта сказали, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило в 12:50, а в 13:15 он приземлился в Минске. При этом, как обратила внимание «Медиазона», данные сервиса flightradar указывают на то, что самолет начал разворачиваться в 12:45, а в 12:48 пилоты включили аварийный код.
МВД Беларуси подтвердило информацию о задержании Протасевича.
Как сообщает литовское издание Delfi, руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лина Бейшене подтвердила, что самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж решил посадить самолет в Минске.
«Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет», — сказала она.
Политик, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию:
«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета — ради того, чтобы задержать активиста и блогера»
По словам Тихановской, власти таким образом «поставили под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов».
На прошлой неделе Тихановская также была в Афинах, где встретилась с президентом Греции, министром иностранных дел, мэром Афин, премьер-министром Северной Македонии и бывшим главой Европейского совета Дональдом Туском.
Команда Светланы Тихановской в связи с задержанием Протасевича обратилась к властям Литвы, куда следовал самолет, руководству ирландской авиакомпании RyanAir и Международной ассоциации гражданской авиации, передает «Дождь».
«Мы будем добиваться или санкций, или исключения Беларуси из Ассоциации гражданской авиации, или объявления белорусской территории недоступной для гражданских полетов», — заявил советник Тихановской Франак Вечерко
«Новая газета» направила запрос в компанию Ryanair с просьбой прокомментировать ситуацию.
ОТВЕТ ИЗ RYANAIR
Об угрозе на борту Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска, заявили «Новой» в авиакомпании. Там также рассказали, что самолет покинет аэропорт Минска в 19.00 (по мск). Однако самолет вылетел на два часа позже и около 21:30 (мск) приземлился в Вильнюсе.
Два государственных белорусских телеканала — «Беларусь 1» и ОНТ — вставили в эфиры два разных фрагмента записи переговоров диспетчера и экипажа рейса. В версии «Беларусь 1» диспетчер спрашивает, откуда пилоты получили рекомендацию приземлиться в Минске. В версии ОНТ служба безопасности аэропорта (какого — не уточняется) получила некий E-mail и хочет сообщить об этом пилотам. Качество записей различается, их подлинность не подтверждена официальными лицами.
По словам одного из пассажиров рейса, в самолете не было конфликта между экипажем и пассажиром, как ранее сообщала представительница литовского аэропорта. Собеседник Delfi отметил, что после внезапного поворота самолета в сторону Минска Протасевич запаниковал. После посадки его отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
«Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: "Меня здесь казнят". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели», — рассказал пассажир.
Кроме того, он сообщил, что пассажиры были вынуждены на протяжении трех часов находиться в узких коридорах без воды и возможности выйти в туалет.
Отец Романа Протасевича Дмитрий прокомментировал Tut.by задержание сына:
«У нас шок, осознание того, что то, что происходит, не вписывается ни в какие рамки логики и разумных правил. Мы даже предположить не могли такой поворот событий»
По словам родителей Протасевича, он ездил в Грецию в отпуск, и о его местонахождении знал ограниченный круг людей. Официально родственникам о задержании ничего не сообщили, телефон Протасевича недоступен.
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании самолета Ryanair (ч.1 ст.340 УК РБ).
Позднее выяснилось, что задержали и девушку Романа Протасевича. По данным Русской службы «Би-би-си», это гражданка России, 23-летняя Софья Сапега. Она учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе.
Как сообщает Павел Латушко, из Минска в Вильнюс не вылетели шесть человек, в том числе четверо граждан России. Встречать самолет Ryanair, который приземлился в Вильнюсе, прибыла премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Павлаускас сообщил в аэропорту Вильнюса, что полиция Литвы начала два досудебных расследования по факту вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске: в связи с захватом самолета и в связи с вынужденной посадкой.
«Пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически уходили от преследовавшего их истребителя», — прокомментировал ситуацию с рейсом Афины — Вильнюс Ryanair авиаэксперт Вадим Лукашевич.
Реакция в мире:
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал беспрецедентной ситуацию с посадкой самолета в Минске и потребовал немедленного освобождения Романа Протасевича. После этого в МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси. Министерство потребовало немедленно освободить всех пассажиров и членов экипажа.
МИД Австрии заявил о необходимости провести международное расследование в связи с внеплановой посадкой самолета в Ryanair в Минске. Ведомство также потребовало освободить Протасевича. Германия тоже потребовала от Минска немедленно прояснить ситуацию с рейсом Ryanair и задержанием экс-главреда Nexta. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь заявил, что ЕС «будет вынужден принять меры против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
«Такой акт нарушает международное право и не может остаться без ответа»,— добавил Шольц.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что посадка рейса Ryanair может противоречить Чикагской конвенции, которая устанавливает основные принципы работы международной авиации. В данный момент в организации ждут более подробных официальных данных.
Польша попросила главу Евросовета рассмотреть на саммите введение санкций против белорусских властей. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС очень обеспокоен ситуацией с посадкой самолета в Минске и призывает власти Беларуси незамедлительно освободить всех пассажиров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала неприемлемым этот инцидент и заявила, что все пассажиры должны иметь возможность немедленно вылететь в Вильнюс.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходима твердая и единая реакция европейцев на действия белорусских властей.
Глава МИД Великобритании написал в твиттере, что арест журналиста Романа Протасевича будет иметь последствия для Александра Лукашенко. Немедленно освободить Протасевича потребовали и власти Украины. Несколько десятков человек собрались около здания МИД Украины в Киеве, требуя от властей решительно отреагировать на задержание Протасевича.
Тем временем послов Беларуси в Польше и Франции вызвали в МИД стран.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/05/23/soosnovatelia-telegram-kanala-nexta-protasevicha-zaderzhali-v-belarusi
P.S. Просто для контраста:
Летевший из Киева в Минск 21 октября 2016-го года рейсом В2-840 пассажирский 'Боинг 737-800' авиакомпании 'Белавиа' за 50 километров до воздушного пространства Белоруссии был вынужден вернуться в аэропорт Жуляны. В противном случае украинская сторона (диспетчер управления воздушного движения районного центра 'Киев', входящего в госпредприятие обслуживания воздушного движения 'Украэрорух') угрожала поднять в воздух истребители.
В диспетчерской службе объяснили, что выполняли указание СБУ.
Самолет компании 'Белавиа', следовавший в Минск, был возвращен в аэропорт Киева из-за того, что на борту находился антимайдановец Армен Мартиросян.
См. например https://lenta.ru/news/2016/10/21/belavia_razvernuli_ugrozhaya/
Тогда ни одна б...ь даже не вякнула. Это же другое!
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