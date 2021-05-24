Евросоюз и США намерены срочно созвать заседание ИКАО

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danilov 24 Мая 2021 в 13:08:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dimmon от 24.05.2021 08:35:42
лукашенко явно переоценил свои возможности и недооценил силу санкций, белоруссия не рф, не выдюжит
лукашенко явно переоценил свои возможности и недооценил силу санкций, белоруссия не рф, не выдюжит
Нужно было , пригласить в посольство менять паспорт , а потом распилить и в канализацию смыть? Так вроде цивилизованные страны поступают?
А в целом Белоруссия под санкция ещё с тех пор как это не было мейнстримом. И конечно одна РБ не сдюжит , а вместе в РФ выдержит легко.
Цитата: Hairless от 24.05.2021 11:59:02Да! Это были они!