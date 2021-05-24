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Скандалы
Евросоюз и США намерены срочно созвать заседание ИКАО
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danilov 24 Мая 2021 в 13:08:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 24.05.2021 в 13:42:16   # 778323
Заерзали супостаты! Не вам одним беспредел творить. Испробуйте на себе прелести ваших же наработок.
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  Dimmon 24.05.2021 в 14:35:42   # 778324
лукашенко явно переоценил свои возможности и недооценил силу санкций, белоруссия не рф, не выдюжит
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  stasik02 24.05.2021 в 15:20:24   # 778329
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  kubik 24.05.2021 в 15:56:22   # 778333
Цитата: Dimmon от 24.05.2021 08:35:42
лукашенко явно переоценил свои возможности и недооценил силу санкций, белоруссия не рф, не выдюжит

Нужно было , пригласить в посольство менять паспорт , а потом распилить и в канализацию смыть? Так вроде цивилизованные страны поступают?
А в целом Белоруссия под санкция ещё с тех пор как это не было мейнстримом. И конечно одна РБ не сдюжит , а вместе в РФ выдержит легко.
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  Hairless 24.05.2021 в 17:59:02   # 778335
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  almako 24.05.2021 в 19:43:27   # 778343
Уже готовится Notam, рассылают по авиакомпаниям уведомление, видимо будут запрещать пролеты над Белоруссией, а роялти там огромные просто батько получал,десятки миллионов долларов, плюс будут закрывать полеты Белавиа в города европы, а это просто жопа для авиакомпании, лишение работы сотен человек, плюс встревают тысячи людей, у которых транзит через Минск, но на них всем плевать, важна только личная месть одного человека, а Россия конечно поможет, всё оплатит, только граждан России, тех забыли спросить, а хотят ли они все помогать долбоебу одному...
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  Zoggyla 24.05.2021 в 20:12:22   # 778345
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