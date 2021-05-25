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Скандалы
Мэр Риги на ЧМ по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на оппозиционный
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danilov 25 Мая 2021 в 09:27:56
Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991—1995 годах.



«Среди флагов участников чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Белоруссии, который мне доверили белорусские политэмигранты! А флаг, символизирующий режим, который осуществляет государственный терроризм, нельзя вывешивать в Риге — и мы его сняли», — написал политик в своём Twitter, прикрепив соответствующее фото.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, который освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, был задержан.

Ранее сообщалось, что Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair.

https://russian.rt.com/sport/news/865333-mer-rigi-flag-belorussii-chm
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 25.05.2021 в 09:39:15   # 778379
Ох как подло, да и еще от лица первого человека столицы. Чистой воды провокация. У Белоруси есть официальный герб и флаг. Какого лешего латыши меняют его на мероприятии? При чем здесь вообще эмигранты? Мозг есть у мэра?
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  GoodZone 25.05.2021 в 09:46:22   # 778382
Гандон плешивый, падла прозападная = министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич... *УКА...
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  Zoggyla 25.05.2021 в 09:52:57   # 778383
М-да, прогнулись под хозяев. Ничего неожиданного. Просто международные хулиганы и мудаки прибалтийского масштаба.
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  kubik 25.05.2021 в 10:04:48   # 778386
Там вроде , еще флаг РФ поменяли на кольца какие-то. Вопрос только в одном , почему сборная Белоруссии и РФ дружно не собрали манатки и не уехали домой , попутно перестав платить взносы?
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