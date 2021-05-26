Опубликованы переговоры экипажа самолета авиакомпании Ryanair с диспетчером

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danilov 26 Мая 2021 в 16:24:38
Пилот: Вас понял.
Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS [Национальный аэропорт Минск в терминологии ICAO].
Пилот: Хорошо... это... понятно... дайте нам новый курс, пожалуйста.
Пилот: Сообщение о бомбе… само сообщение откуда пришло? Откуда у вас информация об этом?
Диспетчер: Служба безопасности аэропорта сообщила, что получила электронное письмо.
Пилот: Вас понял, служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?
Диспетчер: Это письмо было направлено в несколько аэропортов.
Пилот: Вас понял.
Пилот: Опять же, эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От кого она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?
Диспетчер: Это наши рекомендации.
Диспетчер: Сообщите о пассажирах на борту и о наличии опасных грузов на борту.
Пилот: Опасных грузов нет На борту 133 человека.