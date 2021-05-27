Лукашенко: борт Ryanair не захотели принимать ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин принес ему извинения за то, что обсуждал ситуацию в республике с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает БЕЛТА. По словам Лукашенко, Путин и Байден уже успели обсудить Белоруссию по телефону, и президенту России пришлось оправдываться. «В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"», — сказал Лукашенко.

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена не подтвердил версию президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Европа отказалась принять самолет Ryanair после сообщений о минировании лайнера. В пресс-службе воздушной гавани сообщили «Русской службе Би-би-си», что не получали такую просьбу. «Аэропорт Шопена не получал в минувшее воскресенье просьбы о согласии на экстренную посадку самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Наши службы всегда готовы к подобному развитию событий», — заявил представитель аэропорта. По его словам, если бы соответствующая просьба поступила, Варшава приняла бы самолет и оказала всю необходимую помощь. анее Лукашенко заявил, что сведения о минировании самолета Ryanair поступили из Швейцарии. Экипаж, по его словам, советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске. Президент Белоруссии также утверждает, что борт не захотели принять ни Варшава, ни Киев, ни Львов. В швейцарском МИД «Ленте.ру» сообщили, что страна не располагала никакой информацией об угрозе минирования самолета. «Поэтому никаких заявлений от швейцарских властей в адрес белорусских властей по этому вопросу не поступало», — рассказали в дипломатическом ведомстве. Минтранс Белоруссии ранее также заявлял, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. В ХАМАС в свою очередь опровергли эти сведения и заявили, что белорусское правительство демонстрирует архаичное мышление.



Спасение рядового Протасевича



Как Байден и Путин будут договариваться с Батькой об освобождении белорусского журналиста

Ну, и завершая тему белорусского "самолётного" инцидента, в качестве варианта...

Думаю, на предстоящей 16 июня в Женеве встрече Джо БАЙДЕН может обратиться к Владимиру ПУТИНУ с просьбой выступить посредником в деле освобождения из минской темницы снятого с рейса оппозиционера ПРОТАСЕВИЧА.



Президент России согласится, конечно. На Батьку надавит. Молодого революционера под восторженные возгласы всего прогрессивного человечества отпустят на все четыре стороны. И это будет правильно. По-человечески.



Да и Лукашенко по большому счёту он уже не будет нужен. К тому моменту дознаватели из белорусского КГБ снимут многосерийный фильм с показаниями задержанного о жутких и бесчеловечных методах работы западных разведок и их коварных планах по разрушению белорусской государственности. Роман Протасевич в работе на западные спецслужбы, несомненно, сознается. Батька потом это кино белорусам года два крутить будет.



А Джо Байден и Владимир Путин станут красавчиками и олицетворением гуманистического начала в сотрудничестве двух мировых держав. Для российского президента такой поворот - вообще песня. И гуманистом перед всем честнЫм народом предстанет, и президенту США благодарственную ответку загонит за отказ от реальных санкций против Северного потока-2.Джо Байден эту тему через подконтрольные СМИ тоже раскачает - слезу у электората вышибать будет, чтобы от неприятных вопросов насчёт контактов с Москвой (в которых сам неоднократно обвинял предшественника) уходить проще было.



Американский президент, конечно, мог бы и про вступление Украины в НАТО заикнуться. Но в такой вариант, кажется, уже сами украинцы не шибко верят. Украину вообще, судя по всему, медленно, но методично сливают. Передают, так сказать, под кураторство Эрдогана. Турции ведь скоро с Россией за Центральную Азию бодаться - украинская карта в такой игре точно не помешает. Впрочем, это уже тема для отдельного разговора.

