Лукашенко: борт Ryanair не захотели принимать ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев

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danilov 27 Мая 2021 в 13:08:28
"Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? - Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?".
"Мы действовали в строгом соответствии с авиационными правилами безопасности. Это признают специалисты и эксперты. Но решение принимали не мы. По всем правилам и инструкциям решение принимает командир экипажа, и мы предложили помощь, - цитирует Лукашенко агентство. - Командир экипажа четверть часа думал, советовался с хозяевами - мы это знаем - и сотрудниками аэропорта в Вильнюсе. Пусть опубликуют эти данные. Не мы же их должны публиковать. Вы представляете, 15 минут в такой ситуации - может, даже больше - он созванивался и советовался".
укашенко заявил, что республике должны компенсировать затраты на расследование инцидента с самолетом.
"Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента", - сказал он. "МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить", - заявил Лукашенко.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11477823
Сообщение о минировании самолёта Ryanair поступило из Швейцарии — Лукашенко.
Пусть западные защитники ответят, на какие спецслужбы работали двое задержанных? — Лукашенко.
Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми - очередной бред, экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать — Лукашенко.
Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек — Лукашенко.
В ближайшее время мы вам представим всё, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные — Лукашенко.
Лукашенко предостерег недоброжелателей от необдуманных действий: если здесь что-то вспыхнет, это - мировая война.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин принес ему извинения за то, что обсуждал ситуацию в республике с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, Путин и Байден уже успели обсудить Белоруссию по телефону, и президенту России пришлось оправдываться.
«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"», — сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, Путин и Байден уже успели обсудить Белоруссию по телефону, и президенту России пришлось оправдываться.
«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"», — сказал Лукашенко.
Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена не подтвердил версию президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Европа отказалась принять самолет Ryanair после сообщений о минировании лайнера. В пресс-службе воздушной гавани сообщили «Русской службе Би-би-си», что не получали такую просьбу.
«Аэропорт Шопена не получал в минувшее воскресенье просьбы о согласии на экстренную посадку самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Наши службы всегда готовы к подобному развитию событий», — заявил представитель аэропорта. По его словам, если бы соответствующая просьба поступила, Варшава приняла бы самолет и оказала всю необходимую помощь.
анее Лукашенко заявил, что сведения о минировании самолета Ryanair поступили из Швейцарии. Экипаж, по его словам, советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске. Президент Белоруссии также утверждает, что борт не захотели принять ни Варшава, ни Киев, ни Львов.
В швейцарском МИД «Ленте.ру» сообщили, что страна не располагала никакой информацией об угрозе минирования самолета. «Поэтому никаких заявлений от швейцарских властей в адрес белорусских властей по этому вопросу не поступало», — рассказали в дипломатическом ведомстве.
Минтранс Белоруссии ранее также заявлял, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. В ХАМАС в свою очередь опровергли эти сведения и заявили, что белорусское правительство демонстрирует архаичное мышление.
«Аэропорт Шопена не получал в минувшее воскресенье просьбы о согласии на экстренную посадку самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Наши службы всегда готовы к подобному развитию событий», — заявил представитель аэропорта. По его словам, если бы соответствующая просьба поступила, Варшава приняла бы самолет и оказала всю необходимую помощь.
анее Лукашенко заявил, что сведения о минировании самолета Ryanair поступили из Швейцарии. Экипаж, по его словам, советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске. Президент Белоруссии также утверждает, что борт не захотели принять ни Варшава, ни Киев, ни Львов.
В швейцарском МИД «Ленте.ру» сообщили, что страна не располагала никакой информацией об угрозе минирования самолета. «Поэтому никаких заявлений от швейцарских властей в адрес белорусских властей по этому вопросу не поступало», — рассказали в дипломатическом ведомстве.
Минтранс Белоруссии ранее также заявлял, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. В ХАМАС в свою очередь опровергли эти сведения и заявили, что белорусское правительство демонстрирует архаичное мышление.
Quote:
Спасение рядового Протасевича
Как Байден и Путин будут договариваться с Батькой об освобождении белорусского журналиста
Ну, и завершая тему белорусского "самолётного" инцидента, в качестве варианта...
Думаю, на предстоящей 16 июня в Женеве встрече Джо БАЙДЕН может обратиться к Владимиру ПУТИНУ с просьбой выступить посредником в деле освобождения из минской темницы снятого с рейса оппозиционера ПРОТАСЕВИЧА.
Президент России согласится, конечно. На Батьку надавит. Молодого революционера под восторженные возгласы всего прогрессивного человечества отпустят на все четыре стороны. И это будет правильно. По-человечески.
Да и Лукашенко по большому счёту он уже не будет нужен. К тому моменту дознаватели из белорусского КГБ снимут многосерийный фильм с показаниями задержанного о жутких и бесчеловечных методах работы западных разведок и их коварных планах по разрушению белорусской государственности. Роман Протасевич в работе на западные спецслужбы, несомненно, сознается. Батька потом это кино белорусам года два крутить будет.
А Джо Байден и Владимир Путин станут красавчиками и олицетворением гуманистического начала в сотрудничестве двух мировых держав. Для российского президента такой поворот - вообще песня. И гуманистом перед всем честнЫм народом предстанет, и президенту США благодарственную ответку загонит за отказ от реальных санкций против Северного потока-2.Джо Байден эту тему через подконтрольные СМИ тоже раскачает - слезу у электората вышибать будет, чтобы от неприятных вопросов насчёт контактов с Москвой (в которых сам неоднократно обвинял предшественника) уходить проще было.
Американский президент, конечно, мог бы и про вступление Украины в НАТО заикнуться. Но в такой вариант, кажется, уже сами украинцы не шибко верят. Украину вообще, судя по всему, медленно, но методично сливают. Передают, так сказать, под кураторство Эрдогана. Турции ведь скоро с Россией за Центральную Азию бодаться - украинская карта в такой игре точно не помешает. Впрочем, это уже тема для отдельного разговора.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2961311157525996&id=100009414211070