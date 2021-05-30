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Скандалы
****** с ядерной бомбой
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danilov 30 Мая 2021 в 11:53:29
Американские военные раскрыли одно из секретных мест хранения ядерных боеприпасов, разместив фотографии в социальных сетях. Представители Bellingcat обратили внимание на общее фото военнослужащих США рядом с инертной авиабомбой B61, которая может оснащаться и ядерной боевой частью. Путем анализа фотографий удалось выяснить не только местоположение объекта (авиабаза Волкель в Нидерландах), но и ряд секретных обозначений, кодов и т.п информации ограниченного распространения. Места хранения американских ядерных арсеналов в Европе является одним из наиболее охраняемых секретов Пентагона.


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  Ал 30.05.2021 в 13:01:25   # 778826
В тему "Скандалы" с военными США на территории союзников Quote:
Американские десантники по ошибке атаковали завод в Болгарии, захватив в плен рабочих (видео) https://sharij.net/amerikanskie-desantniki-po-oshibke-atakovali-zavod-v-bolgarii-zahvativ-v-plen-rabochih-video?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
29 мая 2021, 10:30 | В мире
Владелец предприятия и работники компании намерены подать в суд на всех, кто несёт ответственность за внеплановые учения НАТО.
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  Ал 30.05.2021 в 13:05:17   # 778827

Свежий мультик )
Quote:


Эдиф
4 дня назад
У России есть только 2 союзника - Петров и Боширов)
448

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  Ал 30.05.2021 в 13:28:10   # 778831

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