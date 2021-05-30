с ядерной бомбой

Американские десантники по ошибке атаковали завод в Болгарии, захватив в плен рабочих (видео) https://sharij.net/amerikanskie-desantniki-po-oshibke-atakovali-zavod-v-bolgarii-zahvativ-v-plen-rabochih-video?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
29 мая 2021, 10:30 | В мире
Владелец предприятия и работники компании намерены подать в суд на всех, кто несёт ответственность за внеплановые учения НАТО.
Американские солдаты во время учений НАТО атаковали производственный цех нефтеперерабатывающего завода в селе Чешнегирово в районе болгарского города Пловдив, они провели там обыск, но персонал не пострадал. Видео инцидента, зафиксированного камерами видеонаблюдения, опубликовал канал Nova TV https://www.vbox7.com/play:710c007f99.
...
29 мая 2021, 10:30 | В мире
Владелец предприятия и работники компании намерены подать в суд на всех, кто несёт ответственность за внеплановые учения НАТО.
Американские солдаты во время учений НАТО атаковали производственный цех нефтеперерабатывающего завода в селе Чешнегирово в районе болгарского города Пловдив, они провели там обыск, но персонал не пострадал. Видео инцидента, зафиксированного камерами видеонаблюдения, опубликовал канал Nova TV https://www.vbox7.com/play:710c007f99.
...