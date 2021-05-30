Москвич решил судиться с Казахстаном

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 30 Мая 2021 в 22:13:19
Горожанин составил иск в отношении целой страны и подал его в Московский городской суд.
По данным канала, москвич длительное время сдавал двухкомнатную квартиру сотруднику казахского посольства. Уточняется, что договор аренды составлялся не лично на дипломата, а на гослицо в виде дипведомства.
После того, как дипломат съехал из квартиры, москвич зашел в жилище и заметил, что на холодильнике осталась царапина, повреждена бытовая техника и что обивка дивана порвана.
Ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей, после чего был составлен иск в отношении Казахстана и подан в Мосгорсуд.
https://moslenta.ru/news/moskvich-reshil-suditsya-s-kazakhstanom-iz-za-carapiny-na-kholodilnike-30-05-2021.htm?utm_source=from_lenta
Комментарии, по рейтингу, по дате