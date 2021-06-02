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Скандалы
Драка родителей за карусели в Караганде
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danilov 02 Июня 2021 в 09:38:11
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Zoggyla
02.06.2021 в 09:55:21
# 778998
Мощная тетка небрежно отмахнулась о назойливой гражданки...
Надеюсь обошлось без травм?
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Kukaracha
02.06.2021 в 10:11:29
# 778999
Не ходите дети, в Казахстан гулять...
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NBE
02.06.2021 в 10:15:10
# 779000
Засиделись люди на карантине. Еще годик если будут держать, народ будет готов штурмовать всё и вся. И такая ситуация не только у нас.
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Денис222
02.06.2021 в 10:34:00
# 779002
А вы прикиньте, что будет если что-то весомое предложить "людям"? Из-за бесплатного аттракциона готовы покалечить друг друга...а про наш менталитет вообще молчу
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Temka
02.06.2021 в 10:41:09
# 779004
явный пример дня "защиты детей" в действии
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