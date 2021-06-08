Мордашов призвал не осуждать бизнесменов за «жадность»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит видеоселекторное совещание. Как передаёт корреспондент «Газеты.uz», на повестке дня — исполнение поручений по обеспечению занятости населения через развитие сельского хозяйства, предпринимательства и сферы услуг, а также увеличения объёмов продукции в сфере птицоводства, рыболовства и скотоводства.



Глава государства заявил, что практика выделения земель решением хокима прекратится. «Вчера я подписал указ», — добавил он.



На совещании отмечалось, что в Навоийской области за два месяца на 45% выросло число предпринимателей через выделение земель.



«Я верю, что если хоким области Кабул Турсунов приложит ещё немного усилий, то до конца года увеличит этот показатель на 145%, — сказал президент. — В Навои — безграничные земли и средства. Ты понял, что многое от тебя самого зависит… В Навоийской области не должен стоять вопрос о безработице».



«В Сурхандарье мы можем создать крупное предприятие на 500 млн или 1 млрд долларов, — продолжил Шавкат Мирзиёев. — Но на этом предприятии могут работать максимум 1000 человек, а в Сурхандарье — 200 тысяч безработных. Сурхандарьинцев можно прокормить только за счёт земли».



Глава государства подчеркнул, что не нужно просто выделять земли, надо сначала обучить людей.