Мордашов призвал не осуждать бизнесменов за «жадность»

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danilov 08 Июня 2021 в 14:20:29
Жадность считается двигателем прогресса, и трудно представить предпринимателя, который «не хочет большего», заявил миллиардер во время делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Вообще, мы, наверное, хотим, чтобы предприниматели были жадные. Я осмелюсь утверждать, что все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, если мы понимаем под этим словом желание иметь больше», — заявил Мордашов. По словам миллиардера, нельзя обвинять в жадности бизнесменов, которые стремятся разбогатеть и делают это в рамках закона.
В мае премьер-министр России Михаил Мишустин поругал бизнесменов за жадность. В частности, именно жадностью предпринимателей он объяснил рост цен в стране на продукты. Он отметил, что такая черта характера может существовать, однако бизнесу придется платить за нее дополнительными налогами.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Гордыня-Зависть-Гнев-Уныние-Сребролюбие-Чревоугодие-Похоть
Потом идут в церковь грех замаливать. "Агнцы заблудшие".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит видеоселекторное совещание. Как передаёт корреспондент «Газеты.uz», на повестке дня — исполнение поручений по обеспечению занятости населения через развитие сельского хозяйства, предпринимательства и сферы услуг, а также увеличения объёмов продукции в сфере птицоводства, рыболовства и скотоводства.
Глава государства заявил, что практика выделения земель решением хокима прекратится. «Вчера я подписал указ», — добавил он.
На совещании отмечалось, что в Навоийской области за два месяца на 45% выросло число предпринимателей через выделение земель.
«Я верю, что если хоким области Кабул Турсунов приложит ещё немного усилий, то до конца года увеличит этот показатель на 145%, — сказал президент. — В Навои — безграничные земли и средства. Ты понял, что многое от тебя самого зависит… В Навоийской области не должен стоять вопрос о безработице».
«В Сурхандарье мы можем создать крупное предприятие на 500 млн или 1 млрд долларов, — продолжил Шавкат Мирзиёев. — Но на этом предприятии могут работать максимум 1000 человек, а в Сурхандарье — 200 тысяч безработных. Сурхандарьинцев можно прокормить только за счёт земли».
Глава государства подчеркнул, что не нужно просто выделять земли, надо сначала обучить людей.
Глава государства заявил, что практика выделения земель решением хокима прекратится. «Вчера я подписал указ», — добавил он.
На совещании отмечалось, что в Навоийской области за два месяца на 45% выросло число предпринимателей через выделение земель.
«Я верю, что если хоким области Кабул Турсунов приложит ещё немного усилий, то до конца года увеличит этот показатель на 145%, — сказал президент. — В Навои — безграничные земли и средства. Ты понял, что многое от тебя самого зависит… В Навоийской области не должен стоять вопрос о безработице».
«В Сурхандарье мы можем создать крупное предприятие на 500 млн или 1 млрд долларов, — продолжил Шавкат Мирзиёев. — Но на этом предприятии могут работать максимум 1000 человек, а в Сурхандарье — 200 тысяч безработных. Сурхандарьинцев можно прокормить только за счёт земли».
Глава государства подчеркнул, что не нужно просто выделять земли, надо сначала обучить людей.
все верно, макропроекты не решат вопрос занятости
За счёт организации пунктов торговли и услуг вдоль международных и областных магистральных дорог можно создать 50 тысяч рабочих мест, за счёт создания специальных улиц, организации точек сервиса в каждом районном центре и махалли — 100 тысяч рабочих мест.
Кроме того, вице-премьеры Джамшид Кучкаров, Сардор Умурзаков, хокимы областей и банки ответственны за создание 175 тысяч постоянных рабочих мест в оставшиеся 7 месяцев за счёт дополнительных проектов в промышленности, сказал президент.
На основе начавшегося в Сурхандарье эксперимента будет внедрён порядок предоставления в аренду на 10 лет сельскохозяйственных земель для занятия дехканским хозяйством.
Для этого 100 тысяч га земель, высвобождаемые за счёт сокращения посевных площадей под пшеницу, будет предоставлены безработным для создания дехканских хозяйств. Это позволит обеспечить занятость минимум 400 тысяч человек. После сбора урожая хлопка для этих целей дополнительно будут высвобождены ещё 100 тысяч га земель.
Шавкат Мирзиёев также предложил субсидировать половину стоимости авиаперевозок для экспортёров плодоовощной продукции.