УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг «Героям слава»

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GoodZone 13 Июня 2021 в 12:53:24
УЕФА не увидел нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине». Однако второй, «Героям слава», украинцы должны будут убрать с формы, потому что, по мнению представителей организации, в сочетании с первым он несет политический смысл.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 13.06.2021 в 14:34:37 # 779699
Цитата: Walter от 13.06.2021 07:38:31
Бельгия - Росея 3:0
Бельгия - Росея 3:0
Ара горный 13.06.2021 в 14:35:53 # 779700
Цитата: Walter от 13.06.2021 07:38:31
Бельгия - Росея 3:0
Бельгия - Росея 3:0
Пы.Сы.
Quote:
Злорадство — есть ничем не вызванное желание причинить зло другому лицу, чтобы путем сравнения с собственным положением испытать удовольствие.