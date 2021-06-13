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Скандалы
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг «Героям слава»
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GoodZone 13 Июня 2021 в 12:53:24
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг «Героям слава». Об этом сообщает «Чемпионат.com».
УЕФА не увидел нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине». Однако второй, «Героям слава», украинцы должны будут убрать с формы, потому что, по мнению представителей организации, в сочетании с первым он несет политический смысл.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 13.06.2021 в 13:38:31   # 779697
Бельгия - Росея 3:0
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  Ара горный 13.06.2021 в 14:34:37   # 779699
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  Ара горный 13.06.2021 в 14:35:53   # 779700
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  Zoggyla 13.06.2021 в 15:25:24   # 779702
Ой, блть, радость-то какая местным пеле и марадонам Адекватные люди уже давно крест на российском футболе водрузили Но вам-то пистоголовым это невдомек.
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  Ал 13.06.2021 в 16:48:35   # 779704
Цитата: Walter от 13.06.2021 07:38:31
Бельгия - Росея 3:0



Пы.Сы.
Quote:
Злорадство — есть ничем не вызванное желание причинить зло другому лицу, чтобы путем сравнения с собственным положением испытать удовольствие.

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