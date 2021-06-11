Суд Франции приговорил мужчину, давшего пощечину Эммануэлю Макрону, к 4 месяцам тюрьмы

Французская полиция установила личность мужчины, давшего пощечину Макрону. Им оказался местный житель Пьер де Бошир.
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danilov 11 Июня 2021 в 16:07:46
Суд также приговорил Тареля к 14 месяцам условного заключения и лишил его гражданских прав на три года. Нападавший не сможет владеть оружием в течение пяти лет, а также занимать должности на государственной службе. Кроме того, в течение двух лет Тарель будет обязан получать психологическую помощь.
На заседании Тарель признал вину и заявил, что действовал «импульсивно». Он отметил, что действующий президент «не был избран всем французским обществом». «Я думаю, что Макрон представляет упадок нашей страны», — добавил Тарель.
Сам Макрон призвал меньше обсуждать «этот глупый и жестокий поступок» и отказался от частных обвинений в адрес нападавшего.
Президент Франции получил пощечину во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны. Макрон подошел к собравшимся за ограждением местным жителям, пожал руку одному из мужчин, после чего тот ударил президента по лицу. Охрана сразу же оттеснила Макрона от ограждения.
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/emmanuel-macron-gifle-l-auteur-presume-de-l-agression-a-demande-a-etre-juge-immediatement-20210610
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