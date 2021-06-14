"Стена" не продается: автор песни Another Brick in the Wall не стал уступать ее Цукербергу

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Июня 2021 в 12:23:53
"Иди к черту, – заявил Уотерс, публично зачитав письмо бизнесмена во время форума в поддержку Джулиана Ассанжа. – Ни за что!" Видео с ответом рок-звезды было опубликовано на Youtube-канале организатора форума – The People's Forum NYC.
Уотерс назвал рекламный фильм Цукерберга чушью и заверил, что не собирается в ней участвовать. Основная идея песни актуальна и нужна сегодня, а Цукерберг хочет использовать ее для "прокачки" Facebook и Instagram и усиления цензуры – чтобы история Джулиана Ассанжа не стала достоянием общественности. Уотерс также назвал Цукерберга "мелким мерзавцем" и "влиятельнейшим придурком в мире"
Комментарии, по рейтингу, по дате