Как чиновники Министерства образования и науки поручение Елбасы выполняли

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GoodZone 24 Июня 2021 в 09:05:51
В январе 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ дал старт программе “Жас Маман”. Ее цель - модернизация 200 учебных заведений, которые должны переориентироваться на подготовку выпускников по 100 наиболее востребованным специальностям. Проект “Жас Маман” был инициирован для того, чтобы 180 колледжей и 20 вузов могли в ближайшие годы выпустить специалистов, в которых нуждается рынок труда. Времена, когда самыми популярными отраслями считались юриспруденция и экономика, остались позади, стране не нужно такое количество финансистов и адвокатов. Ну а кто нужен? Вот как раз в рамках “Жас Маман” Министерство образования и должно было это выяснить, чтобы приобрести учебным заведениям необходимое оборудование и переориентировать их на подготовку актуальных профессионалов.
И поначалу все пошло как полагается. В Министерстве образования собрали комиссию (куда же без нее?) из 22 опытных чиновников, в том числе двух вице-министров, и начали проводить совещания. Выбрали и оператора программы в лице госхолдинга “Касипкор”, а тут еще и в ЮНЕСКО решили поучаствовать в этом проекте. Согласитесь, когда подразделение ООН хочет сотрудничать, глупо отказываться. Поэтому на заседании комиссии в октябре 2019 года под председательством вице-министра Шолпан КАРИНОВОЙ было принято несколько ключевых решений: утвержден список 180 колледжей и 20 вузов, попавших в программу “Жас Маман”, а в качестве зарубежного партнера для реализации проекта избран ЮНЕВОК (международный центр ЮНЕСКО по вопросам технического и профессионального образования и подготовки). Причем это некоммерческая организация, у нее нет цели извлечь прибыль, главное - достичь нужного результата и принести пользу партнерам.
За это решение проголосовали все 22 члена комиссии. Что может быть круче, чем ООН и ЮНЕСКО? Одним словом, у программы “Жас Маман” с самого начала были блестящие перспективы: вот сейчас иностранцы нам все расскажут, всему научат, и мы совершим тот самый рывок в 50 или даже в 30 развитых стран мира.
Ну а потом начались странности. Стартовал проект “Жас Маман” в период, когда министром образования трудилась Куляш ШАМШИДИНОВА, но летом 2019 года ее сменил Асхат АЙМАГАМБЕТОВ. В конце того же года постановлением правительства некоммерческое акционерное общество “Холдинг “Касипкор” переименовали в НАО “Талап”.
А в начале апреля 2020 года все та же комиссия по реализации проекта “Жас Маман” под руководством того же вице-министра Шолпан Кариновой без объяснения причин… сменила зарубежного партнера программы! Вместо ЮНЕВОК Министерство образования почему-то решило сотрудничать с финской компанией Soprano Group.
Почему именно финны? Видимо, в министерстве сочли, что финские эксперты в области образования обладают более глубокими познаниями, чем их коллеги из ЮНЕСКО. С Soprano Group тут же быстренько подписали договор на 4,225 млн долларов. За эти деньги горячие финские парни и девушки должны были проинспектировать 200 учебных заведений Казахстана, дать им рекомендации по закупу оборудования и разработать для них актуальнейшие учебные программы по подготовке востребованных специалистов.
Но момент для подписания контракта оказался крайне неудачным: в апреле 2020 года в стране действовал режим чрезвычайного положения, людям запрещали выходить из дома без веской причины, на въездах в города стояли блокпосты, а в некоторых регионах даже заваривали двери подъездов, если среди жильцов вдруг выявляли зараженного ковидом. Но, видимо, в МОН решили, что рано или поздно карантин закончится и прекрасные финские эксперты, чей уровень намного выше, чем у сотрудников ЮНЕСКО, приедут в Казахстан и за 4 млн долларов вдохнут новую жизнь в 180 колледжей и 20 вузов.
Однако летом 2020 года стало ясно, что “Жас Маман”, мягко говоря, забуксовал. Финны к нам так и не доехали, а весь их аудит состоял в обмене материалами: они запрашивали документы, “Талап” их отправлял, они что-то слали в ответ, но целостной картины все равно не получалось. И еще один важный момент: в руководстве “Талапа” тоже произошли изменения. Мало было переименовать эту структуру, туда направили нового руководителя. Вместо Ермека КУЗЕНБАЕВА, подписавшего с финнами контракт, орган возглавила Сулушаш КУРМАНБЕКОВА, бывший заместитель акима Жамбылской области. Она неожиданно выяснила, что у соглашения на миллионы долларов… отсутствует техническая спецификация!
Проще говоря, дочерняя организация МОН взяла на себя обязательства выплатить иностранным экспертам огромные деньжищи в обмен на непонятно что. Не было прописано точных цифр: сколько раз зарубежные специалисты приедут в Казахстан, какое количество программ напишут, что будут представлять из себя рекомендации по закупу оборудования и прочее. В договоре оказались только общие слова: исполнитель обязан провести оценку 180 колледжей и 20 вузов, подготовить отчет, написать рекомендации. То есть фактически финны могли на листе А4 написать три слова “нужно больше курьеров”, прикрепить к бумажке правила дорожного движения - и услуга была бы оказана. И ни один суд не смог бы доказать, что нанятые зарубежные эксперты не выполнили взятые на себя обязательства.
А еще при подписании этого соглашения “Талап” перевел партнеру аванс, превышающий 500 млн тенге, - примерно 1,2 млн долларов. Но поскольку никаких особых требований к исполнителю не прописали, то и он не спешил радовать заказчика своими достижениями, о чем Сулушаш Курманбекова стала регулярно докладывать вышестоящему руководству.
Видимо, ей удалось достучаться до небожителей, и во второй половине 2020 года под руководством министра Аймагамбетова провели онлайн-совещание, посвященное реализации проекта “Жас Маман”. И вот тут-то все выяснилось. Курманбекова доложила, что с Soprano Group возникли проблемы, а представители других подразделений МОН подтвердили, что договор с финнами подписан без конкретики, соответственно, разорвать его через суд не получится, государство потеряет свои деньги. И даже если казахстанская Фемида примет сторону госоргана, как делает постоянно, это не гарантирует возврат аванса. Как показывает практика, разрыв соглашений с иностранными предприятиями обходится нашему правительству очень дорого.
Асхата Аймагамбетова эта информация явно не обрадовала. Он заявил, что за такие дела у нас сажают и теперь надо искать выход из сложной ситуации. “А меня еще уговаривали все два миллиарда сразу перечислить!” - горячился глава МОН, но, к сожалению, не назвал фамилию того, кто именно уговаривал. Запись этого совещания есть в распоряжении редакции.
- За такие ошибки, я извиняюсь за выражение, сажают! - заявил Аймагамбетов. - С волчьим билетом выкидывают на улицу! Еще спорить ходите, непонятно, чем занимаетесь все вы! С ЮНЕСКО такую нехорошую ситуацию сделали. Я тогда уже говорил: что-то здесь не так. Неужели нет чувства самосохранения? Полный бардак! Полный бардак!
В итоге чиновники решили, что необходимо подписать с Soprano Group дополнительное соглашение, включив туда техспецификацию и подробно указав обязанности исполнителя. После чего 30 декабря 2020 года ответственный секретарь МОН Канат САРСЕМБАЕВ благополучно подписал акты выполненных работ, и на этом сотрудничество с финнами закончилось.
Но есть пара нюансов. Примерно в те же дни, когда ответсек одобрил объемы финского подрядчика, в “Талап” ушло письмо за подписью вице-министра Шолпан Кариновой, где она в пух и прах разбивает итоги работы организации по проекту “Жас Маман”. Замминистра сделала вывод, что услуга по привлечению зарубежных экспертов “требует доработки”, хотя “провалена” - все-таки более точный термин.
Вкратце, образовательные программы для повышения квалификации педагогов финны не прислали, а лишь отправили ссылки, где их можно посмотреть, оценка состояния 180 колледжей составлена только на основании анкетного опроса, при этом нет понимания, как эти учебные заведения необходимо модернизировать и развивать. Нет четких требований к организации учебного процесса, кадровому составу, материально-технической базе, в рекомендациях к приобретению нового оборудования отсутствуют заключения отраслевых объединений работодателей, а также конкретика по помещениям и лабораториям.
Вот и получается, что вице-министр Каринова считает, что “Талап” плохо справился со своими обязанностями, то есть финны из Sorpano Group сделали весьма поверхностное исследование, но ответсек Сарсембаев тем не менее акты выполненных работ на нужные суммы подписал без замечаний.
Напомню, в начале осени чиновники от образования считали, что все пропало и всех посадят, а в конце года спокойно оформили все бумаги и разошлись с финнами по-дружески, без судов и разборок в международных арбитражах. Что случилось?
У меня есть своя версия на этот счет. На лояльность казахстанской стороны мог повлиять американский политический деятель, отец-основатель Бенджамин Франклин, изображенный на 100-долларовой купюре. Дело в том, что Soprano Group из полученных 1,2 млн долларов выплатила 195 тысяч некой шымкентской фирме Ai-Group Kz якобы за перевод материалов. И как указано в официальной переписке, партнер выбран “по рекомендации “Талап”.
При этом непонятно, специализируется ли вышеуказанная компания на переводе с английского (или финского?) языка на русский и казахский. Никаких сведений об опыте организации в переводческом деле найти не удалось. На сайте госзакупок, к примеру, указано, что фирма Ai-Group Kz в 2019 году занималась разработкой проектно-сметной документации по объекту “Капитальный ремонт центральной площади города Арыси”. То есть контора, по всей видимости, как-то связана со строительством. И тут вдруг ей без тендеров и конкурсов, а лишь по рекомендации выплачивают 195 тысяч долларов за перевод материалов в рамках программы “Жас Маман”.
А как только это произошло, финской компании тут же подписали все акты выполненных работ. Вот такое совпадение. Получается, что начатый в 2019 году проект по подготовке востребованных специалистов с привлечением иностранных экспертов пока принес прибыль не стране, а некоему Айдосу ФАЙЗУЛЛАУЛЫ, чья фирма зарегистрирована в квартире №76 многоэтажки шымкентского микрорайона “Отырар”.
Что это было: реальная оплата услуг по переводу или банальный откат? Наверное, на этот вопрос могут ответить только в антикоррупционной службе или в службе экономических расследований, если их, конечно, заинтересует реализация программы.
А в НАО “Талап” рулит уже третий с момента запуска “Жас Маман” начальник. Сейчас это Абдиманап БЕКТУРГАНОВ, бывший ректор госвузов и экс-депутат мажилиса. Почему такая текучка в органе, отвечающем за такой важный проект, - это еще один актуальный вопрос.
Михаил КОЗАЧКОВ
https://time.kz/articles/nu/2021/06/23/klad-soprano
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