Послу Турции в Киргизии вручили ноту в связи с похищением киргизского гражданина

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danilov 07 Июля 2021 в 10:28:46
"Главе дипломатического представительства Турции вручена нота в связи с проведением турецкой стороной операции по задержанию и доставке в Турецкую Республику гражданина Кыргызской Республики Инанды", - говорится в сообщении. По данным МИД, Бишкек указал на недопустимость подобных действий, которые "грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, в том числе в области уважения прав и свобод человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах и других документах".
Киргизия также призвала Анкару, вернуть Инанды в Бишкек и принять все необходимые меры для обеспечения должного с ним обращения и не допущения применения к нему насильственных и унижающих достоинство действий.
При этом, по информации киргизского внешнеполитического ведомства, посол Турции заявил, что в Анкаре рассматривают Инанды исключительно как гражданина своей страны. "Доган подчеркнул, что Инанды является гражданином Турецкой Республики и признается исключительно как гражданин Турции. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Кыргызской Республики", - сообщили в МИД. В ведомстве заверили, что приложат все усилия для возвращения Инанды и защиты его прав и законных интересов как гражданина Киргизии.
Инанды приехал в Киргизию из Турции в 1995 году и создал в республике сеть популярных образовательных заведений "Сапат". В нее в настоящее время входят 16 лицеев, университет "Ала-Тоо" и пять школ, в которых на сегодняшний день обучаются почти 10,5 тыс. человек. В 2012 году Инанды получил киргизское гражданство. За вклад в развитие системы образования он был награжден медалью "Данк" и почетной грамотой правительства.
Инанды был похищен в Бишкеке в ночь с 31 мая на 1 июня. В течение месяца в столице Киргизии продолжались митинги с требованием прояснить его судьбу. В понедельник глава Турции Тайип Эрдоган объявил о задержании Инанды и его доставке в страну. По его словам, Инанды являлся руководителем организации FETO (которую Анкара называет террористической и считает ответственной за попытку госпереворота в 2016 году) на территории Центральной Азии.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11833179
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