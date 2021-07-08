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Скандалы
Трамп подаёт иски против Facebook, Google и Twitter
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danilov 08 Июля 2021 в 11:42:47
Бывший президент США Дональд Трамп подаёт судебные иски против компаний Facebook, Google и Twitter, а также против их директоров Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси.«Сегодня вместе с институтом America First Policy Institute я подаю крупный коллективный иск против IT-гигантов, среди которых Facebook, Google и Twitter, также против их CEO Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси», — сказал Трамп во время выступления.

Бывший президент заявил, что социальные сети дали «необычайную власть» группе крупных технологических гигантов, которые работают с правительством, а также мейнстримным СМИ и «значительной части политической партии».

По его словам, всё это используется, чтобы «заставить замолчать и подавить взгляды американского народа».

russian.rt.com
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 08.07.2021 в 18:46:56   # 781185
Трамп сделал ошибку, учись у Сталина гавнюк. Ну Парт Бюро Кпссс тебе пример, выносили от власти вперёд ногами
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  Ал 08.07.2021 в 20:18:27   # 781190
Если посмотреть на возраст Байдена и большинства сенаторов, то в США сейчас у власти как в позднем СССР по самой ее сути проявляется геронтократия.

Так как по форме в США в основном частные (при этом контролируемые крупным бизнесом) каналы, механизм цензуры в Штатах действует незаметнее.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цензура_в_США
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