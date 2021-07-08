Трамп подаёт иски против Facebook, Google и Twitter

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danilov 08 Июля 2021 в 11:42:47
Бывший президент заявил, что социальные сети дали «необычайную власть» группе крупных технологических гигантов, которые работают с правительством, а также мейнстримным СМИ и «значительной части политической партии».
По его словам, всё это используется, чтобы «заставить замолчать и подавить взгляды американского народа».
russian.rt.com
Комментарии, по рейтингу, по дате
Так как по форме в США в основном частные (при этом контролируемые крупным бизнесом) каналы, механизм цензуры в Штатах действует незаметнее.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цензура_в_США