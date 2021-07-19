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Скандалы
Гражданина Узбекистана арестовали за якобы симуляцию судорог после прививки
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danilov 19 Июля 2021 в 16:50:44
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Пастафариан
19.07.2021 в 17:37:19
# 781779
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старик
20.07.2021 в 00:19:58
# 781808
" Не мог так правдоподобно с имитировать судороги"!Ха-ха-ха!
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