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Скандалы
Гражданина Узбекистана арестовали за якобы симуляцию судорог после прививки
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danilov 19 Июля 2021 в 16:50:44
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  Пастафариан 19.07.2021 в 17:37:19   # 781779
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  старик 20.07.2021 в 00:19:58   # 781808
" Не мог так правдоподобно с имитировать судороги"!Ха-ха-ха!
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