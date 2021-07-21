Телефон президента Франции Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы Pegasus — газета Le Monde

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danilov 22 Июля 2021 в 00:23:20
В частности, программа могла собирать данные о президентах Ирака и ЮАР, о короле Марокко, о премьерах Пакистана, Марокко и Египта, экс-премьерах Ливана и Уганды. Кроме того, следить могли и за главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Сноуден о шпионской программе Pegasus израильской NSO Group:
Эдвард Сноуден назвал наглой ложью утверждение NSO (создатель программы Pegasus) о том, что шпионить за телефонами США технологически невозможно.
Код, который взламывает iPhone президента Франции Эмманюэля Макрона, аналогичным образом сработает в случае с iPhone Байдена, подчеркнул экс-сотрудник американских спецслужб.
В интервью die Zeit Сноуден назвал «историей года» публикацию об использовании израильской вредоносной программы для слежки за политиками и журналистами по всему миру.
Также он выразил шок от масштабов разоблачений и призвал ввести мораторий на торговлю кибероружием.
Основатель Telegram Павел Дуров фигурировал в списке потенциальных объектов слежки компании NSO Group — СМИ
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