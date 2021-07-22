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Скандалы
Дуров заявил, что с 2018 года знал о потенциальной слежке за его телефоном
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danilov 22 Июля 2021 в 19:55:57
Создатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров сообщил, что с 2018 года знал, что его телефон находится в списке устройств, за которыми могла вестись слежка при помощи специальных программ.

"С 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных целей для осуществления слежки", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что не был удивлен этим фактом, так как с 2011 года привык считать, что все используемые им телефоны скомпрометированы. "Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет сильно разочарован <…> Они не найдут там никакой важной информации", - заключил Дуров.

Ранее британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, посвященном деятельности разработчика Pegasus - израильской компании NSO Group, сообщила, что Дуров мог быть среди людей, за которыми велась слежка с помощью приложения-шпиона.

https://tass.ru/obschestvo/11955813
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