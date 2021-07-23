Казахстан наводнён фэйковыми паспортами вакцинации, которые способствуют распространению вируса

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danilov 23 Июля 2021 в 17:35:05
«Паспорт вакцинации без вакцинации» - в Казахстане за 70$, что составляет около 12% от среднемесячной зарплаты вы сможете зарегистрировать себя в системе электронного правительства Казахстана с электронным паспортом вакцинации, который пока используется в основном только внутри страны.
Зачем платить, если прививки бесплатны? Одна из причин в том, что многие казахстанцы ярые антиваксеры, но для того чтобы работать, нужен сертификат о вакцинации. По последнему приказу властей, все, кто находится в непосредственном контакте с населением, должны иметь паспорт вакцинации.
Система здравоохранения Казахстана - один из самых коррумпированных секторов страны. Черный рынок поддельных сертификатов и ПЦР тестов процветает. Наказание за подделку документов составляет до четырех лет тюремного заключения, но шансы быть пойманным невелики. Полицию и медицинский персонал можно легко подкупить. После того как президент Касым-Жомарт Токаев приказал принять меры в связи с этой «прямой угрозой общественному здоровью и национальной безопасности», некоторые медики были показательно арестованы. Но фальсификаторов это не останавливает. Они лишь поднимают цены. «Если кто-то не хочет вакцинироваться и имеет возможность сделать фиктивный сертификат, это его право», - говорит один продавец.
К моменту написания статьи, только 16% казахстанцев официально получили две дозы вакцины. Правительство заявляет, что к сентябрю планирует привить более половины населения, используя российские и китайские вакцины, а также одну отечественную. Чиновники от здравоохранения стали более креативными. 17 июля они взяли некоторых особо активных блоггеров антиваксов и провели им экскурсию по ковидным отделениям Алматы.
Тем не менее, антиваксеры не сдаются. Опрос, проведенный в конце прошлого года, показал, что только 25% казахстанцев готовы привиться. Но уже опрос проведённый позднее, уже 59% считали вакцину единственным выходом из кризиса, но треть все еще не собиралась делать укол. Многие верят в теорию заговора о том, что вакцинация является частью злого плана по вживлению чипов в людей для слежки за ними. Другая часть просто не верят правительству.
Лучше объяснять людям, чем принуждать их, нужно менять отношение людей к вакцине, говорит Ботагоз Каукенова, врач, руководящий организацией, которая борется с дезинформацией о вирусе. Недавний опрос показал, что только 19% казахстанцев считают, что сообщения правительства о вирусе являются надежными.
Помимо угрозы общественному здоровью, бездумная и безудержная подделка документов повергла некоторых казахстанцев в кошмары кафкианского толка. Один молодой человек пожаловался местным СМИ, что родители сделали ему ужасный подарок - поддельный паспорт вакцинации. Теперь он не может пройти реальную вакцинацию, хоть и хочет, потому что система показывает, что он уже привит.
The Economist
PS
Кажется нас ни в какие страны скоро пускать не будут. Прививайтесь хоть файзером, модерной, спутником или другой крутой вакциной, граждане Казахстана будут опасны для мирового сообщества.
Комментарии, по рейтингу, по дате
а погубит нас всех наше раболепие и вера в хороших правителей которые все сделают за нас ...
а время идет , годы летят , и наши и наших детей
Цитата: Dimmon от 23.07.2021 13:01:24И станут пассионарии хорошими правителями и погубит подданных их раболепие перед ними Когда я вас читаю, мне хочется вычеркнуть Маркса и иже с ним его раболепцев из своего мозга. Не несите чушь, а учите матчасть.
коррупция в той или иной мере есть во всем мире, уровень коррупции растет пропорционально несовершенству устройству общества / системы управления, гос устройству
а погубит нас всех наше раболепие и вера в хороших правителей которые все сделают за нас ...
а время идет , годы летят , и наши и наших детей
коррупция в той или иной мере есть во всем мире, уровень коррупции растет пропорционально несовершенству устройству общества / системы управления, гос устройству
а погубит нас всех наше раболепие и вера в хороших правителей которые все сделают за нас ...
а время идет , годы летят , и наши и наших детей
«Паспорт вакцинации без вакцинации» - в Казахстане за 70$,Почти 30000 тенге за липовый паспорт! А говорят что жизнь в КЗ тяжелая.