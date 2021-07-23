Казахстан наводнён фэйковыми паспортами вакцинации, которые способствуют распространению вируса

коррупция в той или иной мере есть во всем мире, уровень коррупции растет пропорционально несовершенству устройству общества / системы управления, гос устройствуа погубит нас всех наше раболепие и вера в хороших правителей которые все сделают за нас ...а время идет , годы летят , и наши и наших детей