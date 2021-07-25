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Скандалы
Pegasus следит за казахстанскими политиками и журналистами?
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danilov 25 Июля 2021 в 10:47:11
Первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев прокомментировал появившееся в СМИ сообщение о шпионской программе Pegasus, которая якобы помогала следить за правозащитниками, журналистами и политиками.

- Сейчас все мировые СМИ пишут о скандале, связанном с системой Pegasus. В центре этого скандала оказалась в том числе и наша страна. Появилась информация о конкретных персоналиях из числа высшего руководства страны, о людях, за которыми могла вестись слежка. На этом фоне вся страна ждет, что скажет по этому поводу государство, - задал вопрос Даурену Абаеву ведущий программы “Открытый диалог” Александр Трухачев.

- Сложно комментировать то, о чем точно ничего не известно. Нам дали довольно интригующую информацию без каких-либо доказательств и просто предлагают нам поверить в это. По хорошему, в этот список можно включить кого угодно и таким образом посеять зерна сомнений в стране среди элиты, среди журналистов и так далее. Мне кажется, тут важно придерживаться принципа разумного скептицизма. Пока мне больше сказать нечего, - заявил Абаев.

Напомним, ранее из-за скандальной утечки стало известно, что журналисты, политики и правозащитники по всему миру могли стать жертвами израильской программы Pegasus, которая следила за ними. С помощью шпионской программы можно извлекать данные из приложений для обмена сообщениями, отслеживать местоположение по GPS и даже восстанавливать пароли и ключи аутентификации. Кроме того, по запросу клиента Pegasus может удаленно включить камеру и микрофон. СМИ сообщали, что с помощью шпионского софта могли следить за президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Аскаром Маминым, акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, а также за казахстанскими журналистами.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 25.07.2021 в 10:57:17   # 782034
Пегасус следит за титусом. Млеют наверное.
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  htmaker 25.07.2021 в 11:28:21   # 782036
Наши политики особо влиятельны в мире, за ними важно следить, особенно более развитым странам
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