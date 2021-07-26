 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Испанские футбольные фанаты назвали украинца Зозулю фашистом и сорвали трансфер
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 26 Июля 2021 в 10:10:30
Фанаты испанского футбольного клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока Романа Зозули, сообщают СМИ.

AS сообщает, что переход Зозули в «Алькоркон» сорвался из-за недовольства болельщиков, пишет «Чемпионат».

Болельщики заявляли, что прибытие в команду Зозули «точно будет ошибкой», потому что он «не патриот», а «фашист», который «публиковал фотографии с нацистской символикой», поддерживал «ультрас и фашистские формирования» на Украине, включая «украинскую нацистскую военизированную группировку».

В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 26.07.2021 в 10:45:45   # 782064
Тяжкие будни Зозули или о том как кастрюля кашу варит.
поощрить (2) | покарать
  Джимбо 26.07.2021 в 11:23:46   # 782066
Как же приятно читать что есть нормальные адекватные болельщики со своими принципами. Браво испанским футбольным фанатам и игрокам «Альбасете» которые отказались выходить на поле после перерыва.
поощрить (4) | покарать
  stasik02 26.07.2021 в 12:59:06   # 782070
поощрить | покарать (3)
  Panasonic 26.07.2021 в 14:13:35   # 782071
Зогиля, не ты ли это?
поощрить | покарать
  GoodZone 26.07.2021 в 14:38:01   # 782072
stasik02 26.07.2021 в 12:59:06 # 782070
Дебилы, и ты туда же...
поощрить | покарать
  Zoggyla 26.07.2021 в 15:02:38   # 782073
Цитата: Panasonic от 26.07.2021 08:13:35
Зогиля, не ты ли это?
Для чего ты это написал, болезный? Подозрительно это.
поощрить | покарать
  Zoggyla 26.07.2021 в 15:03:53   # 782074
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь