Прокурор не Иманбек

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Гость 01 Августа 2021 в 12:40:56
Настоящим квестом обернулась для карагандинки покупка Toyota Camry 2006 года выпуска, на которой раньше по делам службы катался один из заместителей прокурора области. Автомобиль был выставлен на электронные торги в мае этого года “без существенных технических дефектов”. Оценщик также указал, что машине “требуется ремонт ходовой части, но она на ходу, хотя и на момент осмотра не завелась”. Анастасия ФРОЛОВА предположила, что Toyota “на ходу” не заводится из-за севшего аккумулятора. Прокуроры же не будут обманывать?!
Покупка обошлась карагандинке почти в четыре миллиона, которые она и перечислила в полном объеме. После этого представители балансодержателя движимого имущества еще в течение недели тянули с подписанием акта приема-передачи: то документ находится на подписи у руководства, то его еще не заверили, то не передали ответственным. Наконец 8 июня доверенное лицо покупателя Иван КОРОВИН сам приехал к зданию Павлодарской городской прокуратуры (на ее территории находился приобретенный товар) с аккумулятором, чтобы забрать авто. Вот только машина не завелась и с новым аккумулятором. По звуку и тяжести нагрузки при работе стартера было похоже, что в автомобиле порван ремень ГРМ (впоследствии независимые эксперты это предположение подтвердили). С таким дефектом мотора автомобиль никак не мог считаться в рабочем состоянии, как уверял на веб-портале госреестра балансодержатель. Получается, что в прокуратуре изначально вводили в заблуждение потенциальных покупателей.
Но это был не единственный сюрприз, ожидавший покупательницу. При проверке комплектации выяснилось, что в прокурорском авто установлено газовое оборудование. Сам по себе этот факт, конечно же, не является нарушением, если на это оборудование имеются все необходимые гарантийные, разрешительные и эксплуатационные документы. Но даже саму переделку надзорники провели без регистрации в дорожной полиции.
Более того, Ивану Коровину пришлось вызывать полицию и перегораживать собственным автомобилем въезд и выезд в здание Павлодарской прокуратуры, поскольку надзорники наотрез отказывались отдавать полностью проплаченный товар. Только после этого представитель покупателя смог на эвакуаторе забрать с территории прокуратуры собственность Анастасии Фроловой.
В тот же день карагандинский адвокат Алексей КОЧКАРОВ направил балансодержателю уведомление, в котором требовал “дать письменное согласие на диагностику всех выявленных неисправностей с последующей оплатой их устранения, взять на себя расходы по доставке нерабочего автомобиля в Караганду, заключить дополнение к уже имеющемуся договору купли-продажи либо произвести частичный возврат оплаты в размере миллиона тенге (в этом случае покупатель отказывается от любых претензий по всем недостаткам в машине)”.
Областная прокуратура уведомление получила и перенаправила его… организатору аукциона, который, естественно, не смог ответить ни на один из поставленных вопросов, а поскольку ответить что-то надо было, отделался общей фразой. Юристам сообщили то, что они и так знают. А именно: “Ответственность за достоверность сведений по объекту приватизации и обеспечение его сохранности до перехода прав собственности к покупателю несет балансодержатель государственного имущества”.
- Из-за существенных неоговоренных дефектов покупатель лишен возможности использовать автомобиль по целевому назначению. На основе этого мы полагаем, что он является товаром ненадлежащего качества. Но договор купли-продажи подписан. В этом случае, основываясь на положениях действующего законодательства, покупатель имеет право на снижение цены сделки либо на оплату понесенных им расходов по устранению не заявленных продавцом недостатков. Однако прокуратура Павлодарской области, сама являясь органом, надзирающим за соблюдением законности, отказывается и от дефектовки автомобиля с дальнейшим исправлением неисправностей, и от выдачи документов на установку газобаллонного оборудования, - говорит Алексей Кочкаров.
Всего этого юристы намерены теперь добиться через суд. В Павлодарском городском суде исковое заявление к прокуратуре Павлодарской области приняли еще 25 июня. И с тех пор тишина… Подготовка к судебному разбирательству продолжается уже больше месяца…
А машина тем временем простаивает. Если бы ее бывшим владельцем был, скажем, хотя бы обладатель “Грэмми” диджей Иманбек, можно было попробовать снова выставить ее на торги. Возможно, ее и нерабочую купили бы только за то, что она когда-то принадлежала павлодарской знаменитости. Но поломанное авто зампрокурора не обладает никакой исторической ценностью.
Ирина ВОЛКОВА, Павлодар
https://time.kz/articles/nu/2021/07/28/prokuror-ne-imanbek
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