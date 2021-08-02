Супругу чиновника Минэнерго заметили в подпольно работающем баре Нур-Султана

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danilov 02 Августа 2021 в 15:44:32
Среди отдыхающих в выходные в ресто-баре "Какие люди" в Нур-Султане, которому согласно карантинным ограничениям можно работать только в будни, оказалась супруга чиновника Минэнерго, передает BaigeNews.kz.
Ранее пресс-служба ДП столицы сообщила, что 1 августа с данного ресто-бара молодые люди вели прямой эфир в социальной сети. Прибывшая на место мониторинговая группа обнаружила, что внутри заведения находятся посетители. Молодые люди развлекались и пели в караоке. Собранный материал в отношении владельца заведения направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП.
На данной вечеринке были замечены блогер Алия Исенова и владелица столичного SPA-салона MiaRini Мадина Сейтбаталова, написал блогер Ильяс Мынжасаров на своей странице в Facebook. Позже пост Мынжасарова Facebook удалил.
Как утверждает блогер, Мадина Сейтбаталова - супруга Бакытжана Ильяса, председателя правления АО "КОРЭМ", входящего в структуру Министерства энергетики РК.
"Мне интересно, у топ-менеджмента наших госкомпаний есть такое понятие, как репутация или этика? Объясняют ли они своим детям и супругам, что их поведение может сказаться на его репутации и карьере? У одного жена публикует в Instagram историю о 12-й машине, у другого открыто поет в подпольном караоке в Instagram главной мракобески страны на полумиллионную аудиторию. Они там совсем берегов не чуют?" - написал Ильяс Мынжасаров.
Напомним, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Нур-Султана, ночным клубам и караоке разрешается работать исключительно в будние дни до 20:00 с запретом работы в выходные дни.
https://baigenews.kz/news/karantin_ne_dlya_vsekh-_suprugu_top-menedzhera_samruk-kazyna_v_podpolnom_zavedenii_nur-sultana/
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