Американский эксперт обнаружил 8,1 млн "лишних" голосов на выборах 2020 года

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danilov 05 Августа 2021 в 14:21:36
https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/elections-expert-seth-keshel-releases-national-fraud-numbers-finds-8-1-million-excess-votes-us-election-affirms-trump-won-pa-mi-wi-nv-az-ga-mn/
Трамп только что выпустил своё заявление по этому поводу:
"Глубоко уважаемый капитан армейской разведки, Сет Кешель только что опубликовал свой доклад о масштабах мошенничества на президентских выборах 2020 года. Я лично не знаю капитана Кешеля, но эти цифры подавляющие, в корне меняющие результаты выборов и, по словам Кешеля,могут быть еще более серьёзными, поскольку они не учитывают кибер-взлом голосования. Они показывают, что я выиграл выборы с огромным преимуществом! Теперь смотрите, как демократы объединяются в своём желании порочить, угрожать проводить расследования, заключать в тюрьму людей и делать все, что они хотят, чтобы помешать правде всплыть на поверхность, и позволить администрации Байдена продолжить сходить с рук, уничтожение нашей страны. Нарушения и откровенные мошенничества на этих выборах являются открытой раной для Соединенных Штатов Америки.
Надо что-то делать - немедленно!"
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 05.08.2021 в 15:10:46 # 782635