В глухой блокаде

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Гость 14 Августа 2021 в 12:15:18
Объединение уже подготовило письмо президенту страны с призывом уволить министра Ерулана ЖАМАУБАЕВА и Али АЛТЫНБАЕВА. Члены ассоциации возмущены тем, что в Минфине игнорируют их доводы по поводу вводимой маркировки ряда товаров, которая неизбежно приведет к росту цен.
Ерулан ЖАМАУБАЕВ.
В Казахстане введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции и меховых изделий, а в данный момент реализуют пилотные проекты по маркировке молочной, алкогольной продукции и сахаросодержащих напитков. Эти меры вызвали протест у представителей бизнеса, о чем они и заявили во вторник на онлайн-брифинге в Нур-Султане.
По словам председателя ассоциации предпринимателей “Вместе мы сила” Эдиля КАЗАКПАЕВА, маркировка товаров неминуемо ведет к дополнительным затратам, которые ложатся в конечную цену продукции:
- Сейчас мы должны зарегистрироваться в системе маркировки прослеживаемости табачных изделий. Но эта система дублирует информационную систему электронных счетов-фактур. Мы предлагаем провести независимый аудит всех информационных систем. Но наши доводы в Минфине и Министерстве торговли и интеграции не слышат. Программа по маркировке сырая, дает частые сбои. Наши кассовые аппараты теперь требуют перепрошивки, это занимает 3-5 дней. Получается, мы на эти дни парализованы, не можем заниматься реализацией продукции. Мы уже тратим средства на ту же прошивку кассовых аппаратов, приобретение 2D-сканеров, программы.
Казакпаев отметил, что каждую неделю идет наценка на все виды продуктов. Так, сахар подорожал с 198 до 270 тенге за килограмм, мясо птицы - с 800 до 1200 тенге.
- В этом году нам даже пришлось попробовать египетский картофель по цене 500 тенге за килограмм. Мы, сельскохозяйственная страна, покупаем овощи с Африканского континента! - возмутился глава ассоциации.
Али АЛТЫНБАЕВ.
Тем временем президент Масложирового союза Казахстана Константин НЕВЗОРОВ напомнил о предложении главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА отложить введение обязательной маркировки товаров в Евразийском экономическом союзе, которое он высказал в прошлом году на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
- Пилотные проекты запускаются без элементарного расчета экономической эффективности. Платежи по маркировке, по сути, являются дополнительным налогом, который отразится на потребителе, - уверен Невзоров. - Мы подсчитали: по молочным, масложировым продуктам надбавка составит 10 процентов. Налог должен идти в бюджет, но в рамках маркировки он пойдет в частную компанию, которая является бенефициаром. Эта инициатива полностью дублирует имеющийся у нас учет! Необходимо сохранить добровольный порядок маркировки, как это делается во всех цивилизованных странах.
Директор Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков Алия МАМЫТБАЕВА в свою очередь посетовала, что одновременно с акцизами на безалкогольную продукцию вводится еще и маркировка:
- Эти меры проводят без оценки целесообразности, анализа регуляторного воздействия на отрасль. Международный опыт показывает, что эффект от введения акцизов незначительный, а последствия для индустрии очень серьезные. Произойдет сокращение количества занятых, банкротство средних и мелких предприятий. Введение 20-процентного акциза в 2023 году с последующим повышением до 45 процентов приведет к снижению объемов производства от 26,4 до 80 процентов.
В завершение брифинга президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Жибек АЖИБАЕВА заявила о намерении объединения направить письмо главе государства в ближайшие дни:
- Оградите нас от этого глухонемого Министерства финансов! Мы требуем отставки министра финансов Жамаубаева и председателя комитета госдоходов Алтынбаева! КГД создал ситуацию, при которой бизнес фактически не может развиваться, угрозу 50 тысячам малых магазинов у дома, у которых наценка на товары не может превышать 20 процентов. Введение маркировки приведет наш бизнес к смертельному исходу! Последние три года из-за увеличения нагрузки мы ежегодно теряем 5-8 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Лэйла ТАСТАНОВА, фото с сайта nur.kz, Нур-Султан
https://time.kz/articles/zloba/2021/08/10/v-gluhoj-blokade
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