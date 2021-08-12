Эндокринолог будет, ждите ответа…

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Гость 12 Августа 2021 в 12:20:51
Я перестала ходить в поликлинику после того, как дважды не смогла попасть на прием к эндокринологу. В первый раз врач ушла на больничный, и я, как обычно, пошла в платную клинику. А во второй (примерно через полгода, когда я снова решила хотя бы частично отбить те деньги, которые ежемесячно мой работодатель перечисляет в фонд медстрахования) - в отпуск. Накануне мне позвонила медсестра и предупредила, что приходить не нужно, и на том спасибо. По идее, вместо заболевшей/отдыхающей прием должен вести другой специалист - так полагается. При нехватке врачей, которые к тому же не рвутся работать в системе первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), выпавший из графика по каким бы то ни было причинам узкий специалист, а особенно такой дефицитный, как эндокринолог, практически всегда оказывается незаменимым.
Отсутствие узких специалистов и их длительное ожидание - одна из самых распространенных жалоб на работу клиник, оказывающих амбулаторную помощь. Недавно руководитель управления информационно-разъяснительной работы департамента по работе с юридическими и физическими лицами фонда социального медицинского страхования Ирина ПОДСКОЧАЯ объяснила, что делать в таких ситуациях.
Алгоритм фонда
1. По правилам поликлиника должна предоставлять консультативно-диагностические услуги, входящие в гарантированный объем бесплатной медпомощи (ГОБМП) и страховой пакет (ОСМС) в течение 10 дней. Речь о приеме у узких специалистов или записи на компьютерную томографию, УЗИ, рентген в рамках планового обследования.
Если длительность ожидания консультативно-диагностических услуг превышает 10 календарных дней, это является нарушением условий договора между фондом и медорганизацией. За это медорганизации будет выставлен штраф - фонд не выплатит деньги за оказанную услугу.
Чтобы попасть, например, к невропатологу или урологу, в любом случае сначала нужно прийти на прием к участковому врачу. Он даст направление. Если в поликлинике нет какого-то узкого специалиста или диагностической услуги, пациенту должны предоставить ее в другой клинике. Для этого организации ПМСП должны заключать договоры соисполнения, чаще всего с частными клиниками, в которых такие врачи или услуги есть.
2. Пришли записаться к узкому специалисту и узнали, что ждать его почти месяц, а на прием вам нужно попасть в ближайшее время? Тогда придется еще раз пойти к участковому, объяснить ситуацию и попросить его дать направление в другой медцентр, с которым у поликлиники заключен договор на соисполнение. Такой договор нужен как раз на случай, когда организация ПМСП не может самостоятельно оказать все услуги, предусмотренные в рамках медстрахования.
3. Участковый врач говорит, что ничего не знает про договор соисполнения, а в поликлинике нужного специалиста нет. Что делать пациенту? В фонде говорят, что можно действовать самостоятельно. Допустим, вы знаете клинику, в которой принимает такой врач. Сначала нужно проверить, является ли она поставщиком фонда. Для этого зайти на официальный сайт фонда fms.kz, в разделе “Закуп медицинских услуг” найти перечень “База данных субъектов здравоохранения” либо перечень “Поставщики КДУ услуг”. Если медорганизация, в которую вы хотите попасть, входит в этот список, можно просить у участкового направление именно в эту клинику. Правда, в фонде подчеркивают: нужно учитывать, что и там может быть очередь на прием.
4. Если участковый врач отказывается дать направление к узкому специалисту или на диагностическое исследование в клинику, которую выбрал пациент (повторю, важно, чтобы она была среди поставщиков фонда), нужно обратиться в службу поддержки пациентов своей поликлиники. Объяснить ситуацию, настоять на своих правах. Если и в службе поддержки пациентов на ваши просьбы никак не отреагировали, можно обратиться к руководству поликлиники, на “горячую” линию фонда медстрахования по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.
Проверяем на практике
Записываю на прием к участковому дочь. В регистратуре поликлиники говорю, что ей нужна консультация эндокринолога и аллерголога.
- Аллерголога у нас нет, а эндокринолог принимает. Но сначала покажитесь терапевту, - слышу на том конце трубки.
В назначенное время приходим на прием. Я во всеоружии: не просто изучила рекомендации специалистов фонда, но даже попробовала их применить. Для начала попыталась выяснить, какие именно консультативно-диагностические услуги должны оказывать бесплатно. На сайте фонда fms.kz есть раздел для пациентов, в котором указано, какие услуги можно получить в рамках ГОБМП и ОСМС. Правда, информация обобщенная. Та строчка, которая мне нужна, выглядит так: “прием узких специалистов по направлению терапевта”. Непонятно, каких именно. Всех без исключения? Надеюсь, что всех. Или вот: “диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика (УЗИ, рентген, КТ, МРТ)” - и опять же минимум конкретики.
В разделе “Закуп медицинских услуг” нахожу перечень поставщиков, которые заключили договор с фондом. Это сводная таблица, в которой почти 5,5 тысячи наименований медорганизаций со всех регионов Казахстана. Нахожу Алматы во второй тысяче. В перечне - название клиники, адрес и телефон, форма собственности. Если вы не знаете, чем именно занимается конкретный медцентр, придется все время гуглить, есть ли в клинике нужный специалист, звонить туда и уточнять, работает ли он. Занятие это для людей терпеливых и располагающих свободным временем. Я бы плюнула и не стала заморачиваться, если бы не готовила материал в газету. Впрочем, если это дело принципа, то можно и покопаться.
В итоге выбрала несколько медцентров в том же районе, что и моя поликлиника. Позвонила в первый - аллерголог временно не принимает. Во втором он есть, но нет договора соисполнения с моей поликлиникой. Говорят, что принять меня не смогут. В третьей спрашиваю:
- У вас принимают эндокринолог и аллерголог?
- В отпуске они.
В общем, самостоятельно, особенно в разгар лета, найти медцентр, направление в который можно было бы попросить, не так легко. И это несмотря на их большое количество в списке поставщиков медуслуг! Мне он не очень помог.
Оставалась надежда на участкового и родную поликлинику.
- Эндокринолог ушла в отпуск, будет в сентябре, - отвечает на мою просьбу получить направление к этому специалисту участковый терапевт.
- А направить в другую поликлинику вы нас не можете? Насколько я знаю, у вас должен быть договор соисполнения.
- Такого договора у нас нет.
- Но я тоже не могу ждать месяц. Точно нет договора?
- Подождите, я сейчас выясню, - кому-то звонит. Выходит из кабинета, а когда возвращается, сообщает: - Договора нет, но его завтра-послезавтра заключат. Оставьте свой телефон - я вам напишу, когда можно будет записаться на прием в другую клинику.
Не знаю, что сыграло в мою пользу, возможно, волшебное словосочетание “договор соисполнения”. Мало ли чего ожидать от такой “умной” пациентки, еще и жаловаться пойдет.
- Я могу сама выбрать клинику и прийти к вам за направлением?- уточняю.
- Нет, только ту, с которой у нас есть договор. А к аллергологу я вам сейчас дам направление. Но, опять же, в другую клинику, с ней у нас договор есть.
Теперь буду дозваниваться до этой клиники - туда для начала тоже нужно записаться на прием.
P.S. Ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю терапевт мне так и не написала. Видимо, до сих пор заключают договор с клиникой, в которой есть эндокринолог...
Оксана АКУЛОВА, фото Владимира ЗАИКИНА, Алматы
https://time.kz/articles/ukogo/2021/08/11/endokrinolog-budet-zhdite-otveta
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alpha_portal 12.08.2021 в 15:34:55 # 782844