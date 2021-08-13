Отверстие в корабле

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danilov 13 Августа 2021 в 16:40:14
«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что скорее говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», – рассказал он ТАСС.
Источник сообщил, что одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. «То есть сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля «Союз МС», – заключил он.
Также он рассказал, что российские космонавты из-за обнаружения отверстия в «Союзе МС-09» прошли проверку на полиграфе, астронавты НАСА отказались.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 13.08.2021 в 18:45:21 # 782916
Ну поэтому и сварачивают Россияне работу на мкс.
Цитата: alpha_portal от 13.08.2021 12:45:21А если это был иной разум?
Конечно отказались сразу бы взорвали станцию и сказали бы : это не мы, и фиг нам че сделаете.
Ну поэтому и сварачивают Россияне работу на мкс.
Конечно отказались сразу бы взорвали станцию и сказали бы : это не мы, и фиг нам че сделаете.
Ну поэтому и сварачивают Россияне работу на мкс.
сообщил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли
Спрашивается для чего, если там по сути одним воздухом дышат.
Цитата: htmaker от 13.08.2021 14:45:11В случае повреждения отсека его изолируют...
Quote:
Спрашивается для чего, если там по сути одним воздухом дышат.
Quote:
сообщил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли
Спрашивается для чего, если там по сути одним воздухом дышат.