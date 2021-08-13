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Скандалы
Отверстие в корабле
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danilov 13 Августа 2021 в 16:40:14
Отверстие в «Союзе МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с устройством данного типа космического корабля, сообщил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.

«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что скорее говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», – рассказал он ТАСС.

Источник сообщил, что одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. «То есть сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля «Союз МС», – заключил он.

Также он рассказал, что российские космонавты из-за обнаружения отверстия в «Союзе МС-09» прошли проверку на полиграфе, астронавты НАСА отказались.
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  alpha_portal 13.08.2021 в 18:45:21   # 782916
Конечно отказались сразу бы взорвали станцию и сказали бы : это не мы, и фиг нам че сделаете.
Ну поэтому и сварачивают Россияне работу на мкс.
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  Zoggyla 13.08.2021 в 18:50:03   # 782920
Цитата: alpha_portal от 13.08.2021 12:45:21
Конечно отказались сразу бы взорвали станцию и сказали бы : это не мы, и фиг нам че сделаете.
Ну поэтому и сварачивают Россияне работу на мкс.
А если это был иной разум?
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  htmaker 13.08.2021 в 20:45:11   # 782929
Quote:
сообщил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли

Спрашивается для чего, если там по сути одним воздухом дышат.
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  Ал 13.08.2021 в 20:53:24   # 782931
Цитата: htmaker от 13.08.2021 14:45:11
Quote:
сообщил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли

Спрашивается для чего, если там по сути одним воздухом дышат.
В случае повреждения отсека его изолируют...
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