Это провал: СТО, салонам красоты и риэлторам выдавали субсидии на развитие животноводства
danilov 19 Августа 2021 в 16:20:03
В сфере животноводства выявлены факты двойного субсидирования, а также субсидирования без наличия необходимого поголовья и подтверждающих документов, передает Антикоррупционная служба.
Так, в Жамбылской области в суд направлено дело в отношении руководителя отдела Управления сельского хозяйства по факту незаконного получения субсидий на племенной скот, без фактического его приобретения.
Также на днях Антикоррупционной службой был задержан руководитель ГУ «Управление сельского хозяйства» Акмолинской области. Он подозревается в получении от предпринимателей взятки в крупном размере за принятие решения, входящего в круг его полномочий.
Кроме того, выявлены системные недоработки в информационной системе «Subsidy.plem.kz», не позволяющие в автоматическом режиме, достоверно подтверждать документы о наличии у СХТП пастбищ, договоров аренды субсидируемого поголовья и других документов.
В ходе анализа также установлены факты выплаты субсидий физическим и юридическим лицам, не являющимся сельхоз-товаропроизводителями. К примеру, в Туркестанской области предоставлены субсидии в сфере поддержки племенного животноводства на сумму более 825 млн тенге 203 субъектам предпринимательства, не имеющим отношения к производству сельхозпродукции (салон красоты, фармкомпаниям, предприятиям, аккредитованным в сфере аренды недвижимости, ремонта автомобилей и т.д.).
Quote:
И в этом прекрасно всё!
Субсидии на развитие животноводства государство раздает салонам красоты, СТО и реэлторам, а потом просит казахстанцев оказать помощь фермерам, до которых деньги не дошли и начал погибать скот из-за отсутствия корма.
Это не анекдот. Это про коррупцию, которая разъедает государство изнутри. Президент, конечно, не видит, как это правительство погрязло в схемах и коррупции.
Санжар Бокаев(c)