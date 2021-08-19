Это провал: СТО, салонам красоты и риэлторам выдавали субсидии на развитие животноводства

И в этом прекрасно всё!

Субсидии на развитие животноводства государство раздает салонам красоты, СТО и реэлторам, а потом просит казахстанцев оказать помощь фермерам, до которых деньги не дошли и начал погибать скот из-за отсутствия корма.

Это не анекдот. Это про коррупцию, которая разъедает государство изнутри. Президент, конечно, не видит, как это правительство погрязло в схемах и коррупции.



Санжар Бокаев(c)