Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки

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danilov 22 Августа 2021 в 09:45:59
«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы»,— говорится в заявлении Wildberries (есть у “Ъ”).
Онлайн-ритейлер считает, что что такие действия являются незаконными, так как получатели подобных писем не нарушали ни российское законодательство, ни международные правила самих платежных систем.
Ранее на этой неделе в Wildberries заявили, что российские платежные системы («Мир», Система быстрых платежей и SberPay) позволяют достичь более низких комиссий при обработке трансакций, поэтому держатели таких карт смогут получить скидку на покупки в размере 2%. В компании объяснили, что так пользователи увидят, как складывается цена на товары, и смогут сэкономить. Онлайн-ритейлер уточнял, что речь не идет о вводе дополнительных комиссий. Платежные системы Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера. В частности, в Mastercard заявили о возможной дискриминацией держателей карт международных платежных систем со стороны Wildberries.
https://www.kommersant.ru/doc/4955036
Mastercard в своем письме (его подтвердил собеседник в одной из кредитных организаций) также указала на нарушение правил при взимании допкомиссии и попросила банки предоставить результаты расследования и план по исправлению нарушений. Штрафы за нарушения будут начисляться по нарастающей от $20 тыс. до $100 тыс. Если ответ не будет предоставлен в срок, то за это банк должен будет заплатить еще $15 тыс.
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В Wildberries, в свою очередь, заявили, что снизили цены на товары в зависимости от тарифов платежных систем и предложили пользователям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее пользоваться. В компании добавили, что не вводили никаких дополнительных комиссий, поскольку тарифы формируются самими платежными системами. Иностранные платежные системы предоставляют в зарубежных странах значительно более низкие комиссии, «что является очевидным фактом дискриминации российского бизнеса», утверждает ретейлер.
https://www.rbc.ru/business/20/08/2021/611fa2269a7947f2c66ca077