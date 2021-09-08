Владелец "Бурана" Даурен Муса о намерении забрать космический корабль в Россию: Кто им отдаст?

О корабле "Буран". Второй лётный экземпляр первой серии орбитального корабля "Буран" должен был совершить полёт в автоматическом режиме со стыковкой с пилотируемой станцией "Мир" в 1992 году, но так и отправился в космос по причине недостаточного финансирования. Корабль уже много лет находится в заброшенном неохраняемом корпусе на "Байконуре".