Владелец "Бурана" Даурен Муса о намерении забрать космический корабль в Россию: Кто им отдаст?

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Reanimator 08 Сентября 2021 в 10:30:51
Российское научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", недавно сообщило о планах вернуть корабль из Казахстана в Россию. Но генеральный директор АО "РКК "Байконур", которому принадлежит "Буран", корабль никому отдавать не собирается.
О корабле "Буран". Второй лётный экземпляр первой серии орбитального корабля "Буран" должен был совершить полёт в автоматическом режиме со стыковкой с пилотируемой станцией "Мир" в 1992 году, но так и отправился в космос по причине недостаточного финансирования. Корабль уже много лет находится в заброшенном неохраняемом корпусе на "Байконуре".
"Буран" находится в собственности частного АО "РКК "Байконур", 80% акций которого принадлежит гендиректору компании Дамиру Мусе. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в 2020 году сообщал о неудачной попытке выкупить "Буран". Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана с 2019 года пытался вернуть космический корабль в госсобственность, но суд отказал в удовлетворении иска.
Ответ владельца "Бурана" российской компании. Генеральный директор АО "РКК "Байконур" Дамир Муса не видит никаких оснований отдавать корабль научно-производственному объединению "Молния".
"Понимаете, год 60-летия полёта Гагарина в космос уже завершается, а никакими достижениями российская промышленность, колоссально финансируемая народными деньгами, похвастать не может. Остаётся только ухватиться за брошенные в спешке ими же 30 лет назад недостроенные макеты, которые принадлежат АО "РКК Байконур".
Суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать "Буран" государству. Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства. Вывозить имущество другой страны, которое пока ещё никаким легитимным образом не передано России, это что-то из разряда "спасения" золотого рояля Саддама.
Пока власти Казахстана третий год судятся со мной, не жалея ни сил, ни бюджетных денег, россияне уже готовят вывоз. Похвально такое рвение. Но даже такие отблески советской космонавтики абсолютно меркнут в ослепительном свете скандалов с отмыванием миллиардов рублей чиновниками Роскосмоса в банках Сингапура и Гонконга.
При том что россияне достаточно щепетильны в соблюдении приличий, похоже, они готовят вывоз уже оплаченного и купленного товара. Только вот у кого и за что они его купили, и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе "Энергия – Буран"? Хотят забрать, но кто им отдаст? Получается, для них независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения?
Казахстан – это история батырства и биев, традиций и уважения к достижениям предков. Я готов был и так подарить эти "Бураны" России взамен на голову Кенесары хана. Но миролюбивость и добрососедство начинают принимать за слабость и перестают соблюдать элементарные приличия. Хочу официально заявить, что международные суды никто не отменял, и все, кто будет причастен к этому беспределу, получат свои заслуженные наказания", – заявил Дамир Муса.
https://informburo.kz/novosti/vladelec-burana-damir-musa-o-namerenii-zabrat-kosmiceskii-korabl-v-rossiyu-kto-im-otdast
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О корабле "Буран". Второй лётный экземпляр первой серии орбитального корабля "Буран" должен был совершить полёт в автоматическом режиме со стыковкой с пилотируемой станцией "Мир" в 1992 году, но так и отправился в космос по причине недостаточного финансирования. Корабль уже много лет находится в заброшенном неохраняемом корпусе на "Байконуре".
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