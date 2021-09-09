Настоятель, критиковавший патриарха Кирилла, запрещён в служении

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antivata01 09 Сентября 2021 в 10:44:04
«За публичную деятельность, вносящую соблазн в жизнь Церкви, запрещаетесь в служении без права совершения каких-либо священнодействий», — говорится в сообщении.
Также отцу Роману запрещается преподавать, носить рясу и «иные священнические одежды, наперсный крест» до решения церковного суда, который должен состояться не позднее декабря 2021 года. На это время Степанов должен отправиться псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах под духовное руководство наместника архимандрита Василия. За неисполнение указа митрополита отца Романа пригрозили лишить сана.
По словам главы епархии, священник употреблял тяжелые наркотики и вступил «в блудное сожительство с другой женщиной», из-за чего от него ушла супруга. Также в указе говорится, что священник допустил «тяжелые нравственные падения», стремился к публичной популярности, променял «бесценный дар священства на тщеславие и гордыню».
На сайте Чувашской митрополии говорится, что иерей Роман Степанов является клириком храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске, до этого он был клириком храма святителя Николая.
Ранее на YouTube-канале Pope Roman было опубликовано видео, на котором Степанов призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей задекларировать свои доходы и имущество. По мнению священника, таким образом церковь сможет вернуть доверие людей. Также он заявил, что пора перестать быть организацией, в которой «затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета».
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/613645af9a7947420ac73022
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