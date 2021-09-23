Алматинский горсуд выпустил второе разъяснение

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danilov 23 Сентября 2021 в 09:22:38
Дужнов И. и его супруга Демирчян А. владеют ТОО: "НАНО ПЛЮС" и "Идеал Сервис". В июле 2011 года эти компании получили от банка "БЦК" 2 кредита на 102 млн тенге. Дужнов и Демирчян выступили гарантами, т.е. обязались погасить долги, если этого не сделают их две компании.
Они предоставили два залога:
Коммерческий объект по ул. Кендала, 2б
Жилой дом по ул. Сыздыкова, 29.
Компании не платили по долгам. Банк не раз давал им отсрочку. Но ни ТОО, ни его гаранты в течение трех лет кредит никак не погашали. Поэтому банк в 2014 году обратился в суд за взысканием долга.
Суд взыскал с компаний и гарантов 118 млн общего долга и 3,5 млн госпошлины. Это решение суда ответчики в вышестоящие суды не обжаловали. Но и кредит тоже не погашали.
По закону Дужнов и Демирчян могли сами продать два залога и рассчитаться с банком. Однако, это право они не использовали. Решение суда продолжало оставаться неисполненным и следующие три года (до 2017 г.).
Если должник не отдает долг, то по закону решение суда исполняется принудительно. Для этого судебный исполнитель выставляет залог на электронный аукцион. Этого требует ст. 74 Закона об исполнительном производстве и ст. 319 Гражданского Кодекса (ГК).
При этом у всех возникают три важных вопроса:
почему банку позволили купить объект стоимостью в 184 млн тенге по цене вдвое дешевле – за 96 млн тенге?
почему суд не отменил итоги электронных аукционов, посредством которых коммерческий объект и жилой дом проданы по очень низкой цене?
почему вышестоящие суды не отреагировали на письмо судьи Алатауского райсуда, предложившего чтобы суды запрещали банкам (залогодержателям) выкупать на электронных торгах заложенное имущество?
Теперь по каждому вопросу.
Почему банк смог купить коммерческий объект в два раза дешевле – за 96 млн тенге?
Изначально объект был оценен в 184 млн. Но это не рыночная его цена. Это субъективная оценка профессионального оценщика. Такая оценка нужна для того, чтобы установить стартовую цену продажи на аукционе. Рыночная же цена объекта определяется на торгах и она зависит от спроса покупателей. То есть, 184 млн - это стартовая цена. И конечная цена на аукционе может оказаться или больше, или меньше.
Как проходит электронный аукцион?
Порядок его проведения строго определен:
- Законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";
- Правилами реализации арестованного имущества, в т.ч. на торгах в форме электронного аукциона (Приказ Министра юстиции №100 от 20.02.2015 г.).
Объект выставляется судоисполнителем на электронный аукцион etp.adilet.gov.kz, созданный Министерством юстиции. Это единая, общедоступная электронная торговая площадка, которую каждый месяц посещают около 90 тыс. потенциальных покупателей и продавцов. Объявление о предстоящих торгах публикуется на сайте за 10 дней до аукциона и одновременно размещается на иных интернет-ресурсах по продаже имущества.
Аукцион проходит в два этапа:
сначала на повышение цены;
а если нет желающих, то на понижение.
Покупателя на коммерческую недвижимость Дужнова и Демирчян с более высокой ценой, чем предложил банк (96 млн тенге), не нашлось.
Это не меньше половины стартовой цены (согласно ст.80 Закона об исполнительном производстве, цена не может быть меньше 50% от стартовой цены).
Еще раз подчеркнем: должники (два ТОО Дужнова и Демирчян, и они сами) не обжаловали в суд продажу на аукционе коммерческого объекта. Это значит, что они согласились с ценой по итогам торгов.
Почему суд не отменил итоги электронных аукционов по продаже коммерческого объекта и жилого дома?
По продаже коммерческого объекта - суд не вправе сам, без заявления человека, отменять результаты торгов. Торги по продаже коммерческого объекта должники, как указано выше, не обжаловали. Поэтому суд их не рассматривал.
По продаже жилого дома - должники обжаловали торги дома лишь спустя восемь месяцев после их проведения, хотя Закон на это дает 10 дней.
Тем не менее, суд рассмотрел иск и отклонил. Это решение тоже не обжаловано в горсуд. Юридически это значит: должники согласны с принятым решением суда.
Это с одной стороны. С другой, суд не мог принять иного решения. Во-первых, есть долг, непогашаемый годами. Во-вторых, не было активных действий со стороны должников для его погашения. Да, на практике бывают дела, когда суд становится на сторону должников. Но это касается тех случаев, когда большая часть долга погашена и видно, что должник принимает все меры для уменьшения долга. Но, данные должники ничего не делали. К тому же реализуемый на торгах жилой дом не был для них единственным жильем, - говорится в сообщении пресс-службы городского суда.
Почему вышестоящие суды не отреагировали на предложение судьи Алатауского райсуда о том, чтобы суды запрещали банкам (залогодержателям) выкупать на электронных торгах заложенное имущество?
Здесь судья не учел две важные детали:
1) Суды обязаны подчиниться закону, даже, если кто-то считает его несправедливым.
2) Нормативное постановление Верховного Суда не может подменять закон.
Согласно ст. 319 ГК в торгах имеют право участвовать любой субъект (юрлица, физлица), в том числе и залогодатель, и залогодержатель (банк). Ст. 80 Закона об исполнительном производстве также не запрещает взыскателю (банку) участвовать в торгах.
Таким образом, пока эти нормы законов действуют, суды не вправе запрещать залогодержателям (банкам) участвовать в торгах и выкупать залоговое имущество, - подытожили в горсуде.
20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы 54-летний мужчина открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских - новый владелец дома.
Мужчина задержан. За убийство ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
https://www.zakon.kz/5083832-delo-strelka-iz-akbulaka-almatinskiy.html
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alpha_portal 23.09.2021 в 10:34:20 # 784664
Прежде, чем сочувствовать стрелку, представьте, что он убил ваших близких
У несправедливости всегда есть имена
В июне этого года двух судебных приставов убили в Сочи. Убил их 61-летний Вартан КОЧИЯН, которого они приехали выселять из дома по решению суда. Расстрелял из ружья.
В сентябре, уже в Алматы, 54-летний мужчина убил пять человек при попытке выселить его из собственного дома. Расстрелял из ружья.
Две в каком-то смысле похожие истории. Есть решение суда о выселении, есть несогласный с выселением пожилой собственник и есть трагический финал с расстрелом.
Почему это случилось, кто виноват и что делать?
Для того, чтобы предметно ответить, нам необходимо, пожалуй, разобраться с границами нашей оценки, иначе в глобальном смысле можно договориться до того, что виновато человечество как биологический вид, поскольку оно аморально по своей сути, склонно к насилию и несовершенно.
Если отвечать максимально предметно – виноват стрелок. Есть трупы, есть доказательства, свидетели, заключение экспертизы, собственные показания стрелка и многое другое. Факт причинения смерти установлен. Уголовным кодексом для такого преступления предусматривается конкретное наказание и, казалось бы, на этом можно ставить точку.
Но в противостоянии между стрелком и государственной машиной, общество начинает принимать сторону стрелка. Сочувствовать ему. Искать оправдания для убийства.
В основе таких оправданий, как правило, лежит вывод о несправедливости.
Несправедливость и убийство часто идут рука об руку.
По сути 99% убийств это и есть самая что ни на есть несправедливость.
Почему же люди сочувствуют убийце?
Ответ лежит на поверхности – люди невольно отождествляют себя с убийцей.
Ставят себя на его место и моделируют свое поведение в ситуации, когда ты уже отчаялся доказать свою правоту и вот-вот лишишься крыши над головой. Представляют, что остались одни, а против них вся мощь государственной машины. Глухой, слепой, безжалостной. Перемалывающей судьбы, лишающей людей жилья.
Представляют и сочувствуют. Сочувствуют и гневаются.
На кого? Правильно – на государство.
А гневаясь, оправдывают убийство.
В Гарвардском Университете студентам юридического факультета предлагают такую задачу:
Вы ведете вагонетку со скоростью 95 км/час. Тормоза отказали. Впереди вы видите группу людей, которые работают на рельсах. Предупредить вы их не успеете. Но есть запасной путь, на который вы сейчас успеете свернуть. Там работает один человек.
Как вы поступите? Свернете и убьете одного человека или продолжите путь и убьете пятерых? Большинство всегда выбирает убийство одного ради спасения большинства.
Но ситуация меняется, когда вам говорят, что эта единственная потенциальная жертва - ваш сын, муж или брат. Люди легко выбирают убийство незнакомцев. Но меняют свой выбор и жертвуют многими жизнями, если это необходимо для спасения близких.
Теперь, прежде чем сочувствовать стрелку, представьте, что Ваши близкие могли работать в этот день судебными приставами или исполнителями. Именно им пришлось бы ехать к стрелку и требовать исполнения судебного акта. Именно их стрелок посчитал бы ответственными за всё.
За выселение, несправедливость, равнодушие.
Пули предназначались бы им. Не государству.
Вы по прежнему сочувствуете стрелку или зашевелились сомнения?
Может быть, он не в тех стрелял?
У несправедливости всегда есть имена
В июне этого года двух судебных приставов убили в Сочи. Убил их 61-летний Вартан КОЧИЯН, которого они приехали выселять из дома по решению суда. Расстрелял из ружья.
В сентябре, уже в Алматы, 54-летний мужчина убил пять человек при попытке выселить его из собственного дома. Расстрелял из ружья.
Две в каком-то смысле похожие истории. Есть решение суда о выселении, есть несогласный с выселением пожилой собственник и есть трагический финал с расстрелом.
Почему это случилось, кто виноват и что делать?
Для того, чтобы предметно ответить, нам необходимо, пожалуй, разобраться с границами нашей оценки, иначе в глобальном смысле можно договориться до того, что виновато человечество как биологический вид, поскольку оно аморально по своей сути, склонно к насилию и несовершенно.
Если отвечать максимально предметно – виноват стрелок. Есть трупы, есть доказательства, свидетели, заключение экспертизы, собственные показания стрелка и многое другое. Факт причинения смерти установлен. Уголовным кодексом для такого преступления предусматривается конкретное наказание и, казалось бы, на этом можно ставить точку.
Но в противостоянии между стрелком и государственной машиной, общество начинает принимать сторону стрелка. Сочувствовать ему. Искать оправдания для убийства.
В основе таких оправданий, как правило, лежит вывод о несправедливости.
Несправедливость и убийство часто идут рука об руку.
По сути 99% убийств это и есть самая что ни на есть несправедливость.
Почему же люди сочувствуют убийце?
Ответ лежит на поверхности – люди невольно отождествляют себя с убийцей.
Ставят себя на его место и моделируют свое поведение в ситуации, когда ты уже отчаялся доказать свою правоту и вот-вот лишишься крыши над головой. Представляют, что остались одни, а против них вся мощь государственной машины. Глухой, слепой, безжалостной. Перемалывающей судьбы, лишающей людей жилья.
Представляют и сочувствуют. Сочувствуют и гневаются.
На кого? Правильно – на государство.
А гневаясь, оправдывают убийство.
В Гарвардском Университете студентам юридического факультета предлагают такую задачу:
Вы ведете вагонетку со скоростью 95 км/час. Тормоза отказали. Впереди вы видите группу людей, которые работают на рельсах. Предупредить вы их не успеете. Но есть запасной путь, на который вы сейчас успеете свернуть. Там работает один человек.
Как вы поступите? Свернете и убьете одного человека или продолжите путь и убьете пятерых? Большинство всегда выбирает убийство одного ради спасения большинства.
Но ситуация меняется, когда вам говорят, что эта единственная потенциальная жертва - ваш сын, муж или брат. Люди легко выбирают убийство незнакомцев. Но меняют свой выбор и жертвуют многими жизнями, если это необходимо для спасения близких.
Теперь, прежде чем сочувствовать стрелку, представьте, что Ваши близкие могли работать в этот день судебными приставами или исполнителями. Именно им пришлось бы ехать к стрелку и требовать исполнения судебного акта. Именно их стрелок посчитал бы ответственными за всё.
За выселение, несправедливость, равнодушие.
Пули предназначались бы им. Не государству.
Вы по прежнему сочувствуете стрелку или зашевелились сомнения?
Может быть, он не в тех стрелял?
Ещё раз повторю - убийство оправдать нельзя. НЕЛЬЗЯ! Но такие сцены и предшествующие месяцы и годы несправедливости делают человека уже невменяемым. В здравом уме никто не убьёт пять человек, чтобы этим погубить свою жизнь, жизнь своей семьи. Без шансов скрыться. избежать ответственности, изменить ситуацию. Вот о чём речь! И поэтому надо осудить настоящих виновников, а не просто ткнуть пальцем в стрелка.
Алматинский стрелок тщательно планировал убийства
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ
Четверг, 23 Сен 2021, 12:45
Если бы полицейских было десять, убийца легко положил бы всех
Оружие утеряно, но стало стрелять. Я охотник с большим стажем, регулярно пользуюсь огнестрельным оружием. Как мужик, служивший в армии и проходивший переподготовку в воздушно-десантных войсках специального назначения, знаю, что технически, если мозг дает команду убить пятерых человек, это не составит труда. "Вепрь" - мощное оружие, карабин, калибр 7,62, переоборудован конструкторами из ручного пулемета Калашникова. Предназначен для охоты на среднего и крупного зверя: лосей или кабанов, к примеру. Выстрелы с небольшого расстояния во дворе частного дома почти наверняка смертельны.
Об охотничьем оружии
Его движение в стране тщательно контролируется МВД. Охотников давно обязали держать стволы в сейфах, а не на стене на ковре в красном углу, как это было в советское время. Сейфы, кстати, тщательно прикрутили к стене. Обязательна звуковая сигнализация на случай вскрытия. Ограничили охотников по количеству стволов на человека. Патроны положено хранить отдельно и лишь определеное количество. Раз в пять лет продлевая разрешение на хранение оружия, охотники подтверждают, что они не алкоголики, не дебоширы и не психи, собирая справки. Участковый может прийти и опросить соседей. На подлог в наше время вряд ли кто пойдет, вся информация есть в базе.
хотники знают, нарез невозможно потерять без последствий. И относятся к хранению оружия трепетно.
А у ДУЖНОВА карабин пропал 10 лет назад. И он писал об этом заявление. Нельзя такое оружие потерять. Автоматом возбудят уголовное дело за халатное хранение. В пожаре карабин не сгорит полностью, выбитые на нем номера останутся. Кража оружия тоже уголовное дело, с этим никто не связывается, не слышал. Нельзя имитировать и утопление. Знаю случай, когда, утопив нарезной ствол в Капчагае, крутой охотник нанимал водолазов, нашли потом в иле на дне. А у Дужнова оружие пропало, и за десять лет он не понес за это ответствености. По меньшей мере странно.
Дужнов был должен куче людей большие суммы. За все эти годы он не погасил ни копейки кредитных денег банку БЦК, а взял у банка колоссальную сумму 110 млн тенге. Вы бы взяли такие деньги, зная, что их надо вернуть?
Это не убийство в состоянии аффекта, а тщательно спланированное преступление.
Дом Дужнова был куплен еще в 2018-м. Хозяин дал расписку частным судебным исполнителям, что освободит дом до 20 августа 2021 года, позже расписку продлили. Когда пришел покупатель, он же новый владелец, с полицией, Дужнов достал тщательно смазанный карабин и открыл огонь на поражение. Полагаю, если бы безоружных и совершенно неподготовленных к нештатным ситуациям полицейских было десять, убийца легко положил бы всех.
Источник: страница Сергея Пономарева в Facebook.
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ
Четверг, 23 Сен 2021, 12:45
Если бы полицейских было десять, убийца легко положил бы всех
Оружие утеряно, но стало стрелять. Я охотник с большим стажем, регулярно пользуюсь огнестрельным оружием. Как мужик, служивший в армии и проходивший переподготовку в воздушно-десантных войсках специального назначения, знаю, что технически, если мозг дает команду убить пятерых человек, это не составит труда. "Вепрь" - мощное оружие, карабин, калибр 7,62, переоборудован конструкторами из ручного пулемета Калашникова. Предназначен для охоты на среднего и крупного зверя: лосей или кабанов, к примеру. Выстрелы с небольшого расстояния во дворе частного дома почти наверняка смертельны.
Об охотничьем оружии
Его движение в стране тщательно контролируется МВД. Охотников давно обязали держать стволы в сейфах, а не на стене на ковре в красном углу, как это было в советское время. Сейфы, кстати, тщательно прикрутили к стене. Обязательна звуковая сигнализация на случай вскрытия. Ограничили охотников по количеству стволов на человека. Патроны положено хранить отдельно и лишь определеное количество. Раз в пять лет продлевая разрешение на хранение оружия, охотники подтверждают, что они не алкоголики, не дебоширы и не психи, собирая справки. Участковый может прийти и опросить соседей. На подлог в наше время вряд ли кто пойдет, вся информация есть в базе.
хотники знают, нарез невозможно потерять без последствий. И относятся к хранению оружия трепетно.
А у ДУЖНОВА карабин пропал 10 лет назад. И он писал об этом заявление. Нельзя такое оружие потерять. Автоматом возбудят уголовное дело за халатное хранение. В пожаре карабин не сгорит полностью, выбитые на нем номера останутся. Кража оружия тоже уголовное дело, с этим никто не связывается, не слышал. Нельзя имитировать и утопление. Знаю случай, когда, утопив нарезной ствол в Капчагае, крутой охотник нанимал водолазов, нашли потом в иле на дне. А у Дужнова оружие пропало, и за десять лет он не понес за это ответствености. По меньшей мере странно.
Дужнов был должен куче людей большие суммы. За все эти годы он не погасил ни копейки кредитных денег банку БЦК, а взял у банка колоссальную сумму 110 млн тенге. Вы бы взяли такие деньги, зная, что их надо вернуть?
Это не убийство в состоянии аффекта, а тщательно спланированное преступление.
Дом Дужнова был куплен еще в 2018-м. Хозяин дал расписку частным судебным исполнителям, что освободит дом до 20 августа 2021 года, позже расписку продлили. Когда пришел покупатель, он же новый владелец, с полицией, Дужнов достал тщательно смазанный карабин и открыл огонь на поражение. Полагаю, если бы безоружных и совершенно неподготовленных к нештатным ситуациям полицейских было десять, убийца легко положил бы всех.
Источник: страница Сергея Пономарева в Facebook.
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