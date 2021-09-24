Тираж газеты "Вечерний Алматы" с рассуждениями Сулейменова о названии южной столицы изъяли из продажи

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danilov 24 Сентября 2021 в 10:12:11
"У нас по техническим причинам тираж был изъят, по указанию генерального директора. Там была недопечатка, такая техническая проблема", – сообщил коммерческий директор холдинга "Алатау акпарат" Куаныш Дюскалиев корреспонденту Informburo.kz.
В газете было опубликовано интервью с Олжасом Сулейменовым, в котором он привёл доводы о том, что южная столица должна называться Алма-Ата. Интервью удалили и с сайта "Вечернего Алматы".
Куаныш Дюскалиев не объяснил, были ли связаны предпринятые нештатные меры с этим интервью.
"Я не определяю политику газеты, у меня в ведении служба распространения. Генеральный директор сказал снять – я снял", – ответил он.
https://informburo.kz/novosti/tirazh-gazety-vechernij-almaty-s-rassuzhdeniyami-sulejmenova-o-nazvanii-yuzhnoj-stolicy-izuyali-iz-prodazhi
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: звукач от 24.09.2021 04:29:35По вашему газета должна называться "Вечерняя Алматы", а она почему-то мужского рода. Парадокс.
Да и правильно нах,нефиг народ бередить и так проблемм хватает без переименований.Если уж быть честным до конца то не одна Алматы в Казахстане имеет чуждое казахскому языку название.
Да и правильно нах,нефиг народ бередить и так проблемм хватает без переименований.Если уж быть честным до конца то не одна Алматы в Казахстане имеет чуждое казахскому языку название.