Чиновники надеются, что стоимость дизтоплива сама придет в норму

да, давайте абстрагируемся, сложим лапки, и прорблема с дизтопливом, да что уж там с дизтопливом, прямо все проблемы экономики сами решатся. А нахера тогда мы держим всю эту армию немощных идиотов которые не решают проблем, а надеются что само все рассосется и называют это "великая рука рынка".
Да согласен с Lokki. Когда чиновник говорит мы ожидаем, нам кажется - за это надо увольнять. Ну зачем они сидят? Для чего? Ничего решить не могут как был ажиотаж с топливом по весне по осени так и остаётся по сей день. Из года в год нам твердят одно и тоже разница лишь в том, что твердят разные на лица люди а пластинка всё таже.
Показали еще ценник в 209 тенге...ну-ну...Это когда было снято?! цена уже 260 если она не изменилась пока я тут писал...