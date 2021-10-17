Казахстанцев возмутило перекрытие дороги ради кортежа арабских шейхов

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danilov 17 Октября 2021 в 08:57:08
В социальных сетях появилось видео, на котором жители Туркестанской области возмущены перекрытием дороги ради кортежа арабских шейхов, которые приехали на охоту в Казахстан.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Казахстанский секретарь райкома бросил бы их пачку долларов им в лицо: "Вы что, думаете всех можете купить?! Запомните, гниды, Казахская Советская Социалистическая Республика это вам не Гондурас какой-то! Валите обратно в свои пески пока я не пристрелил вас из именного парабеллума, подаренного мне самим товарищем Андроповым."
Цитата: bolatbol от 17.10.2021 04:51:22
Отсутствие идеологии, морального стержня. Арабы занесли чиновнику высокого ранга и тот приказал дать им везде зеленый свет.
Казахстанский секретарь райкома бросил бы их пачку долларов им в лицо: "Вы что, думаете всех можете купить?! Запомните, гниды, Казахская Советская Социалистическая Республика это вам не Гондурас какой-то! Валите обратно в свои пески пока я не пристрелил вас из именного парабеллума, подаренного мне самим товарищем Андроповым."
Отсутствие идеологии, морального стержня. Арабы занесли чиновнику высокого ранга и тот приказал дать им везде зеленый свет.
Казахстанский секретарь райкома бросил бы их пачку долларов им в лицо: "Вы что, думаете всех можете купить?! Запомните, гниды, Казахская Советская Социалистическая Республика это вам не Гондурас какой-то! Валите обратно в свои пески пока я не пристрелил вас из именного парабеллума, подаренного мне самим товарищем Андроповым."
Интересная отсылка к ссср)
Практичный 17.10.2021 в 13:22:28 # 785332
Цитата: bolatbol от 17.10.2021 04:51:22
Отсутствие идеологии, морального стержня. Арабы занесли чиновнику высокого ранга и тот приказал дать им везде зеленый свет.
Казахстанский секретарь райкома бросил бы их пачку долларов им в лицо: "Вы что, думаете всех можете купить?! Запомните, гниды, Казахская Советская Социалистическая Республика это вам не Гондурас какой-то! Валите обратно в свои пески пока я не пристрелил вас из именного парабеллума, подаренного мне самим товарищем Андроповым."
Отсутствие идеологии, морального стержня. Арабы занесли чиновнику высокого ранга и тот приказал дать им везде зеленый свет.
Казахстанский секретарь райкома бросил бы их пачку долларов им в лицо: "Вы что, думаете всех можете купить?! Запомните, гниды, Казахская Советская Социалистическая Республика это вам не Гондурас какой-то! Валите обратно в свои пески пока я не пристрелил вас из именного парабеллума, подаренного мне самим товарищем Андроповым."
Возмутительно конечно. Верх жополизничества и преклонения. А откуда все это взялось правильно из СССР. Советский коммунист ещё бы шейха взсос поцеловал.