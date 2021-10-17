Казахстанцев возмутило перекрытие дороги ради кортежа арабских шейхов

Отсутствие идеологии, морального стержня. Арабы занесли чиновнику высокого ранга и тот приказал дать им везде зеленый свет.Казахстанский секретарь райкома бросил бы их пачку долларов им в лицо: "Вы что, думаете всех можете купить?! Запомните, гниды, Казахская Советская Социалистическая Республика это вам не Гондурас какой-то! Валите обратно в свои пески пока я не пристрелил вас из именного парабеллума, подаренного мне самим товарищем Андроповым."