 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Казахстанцев возмутило перекрытие дороги ради кортежа арабских шейхов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Октября 2021 в 08:57:08
Жителей Туркестанской области возмутили действия полицейских, которые перекрыли дорогу ради кортежа арабских шейхов, спешащих на охоту, передает Telegram-канал “Что происходит в Казахстане?“.
В социальных сетях появилось видео, на котором жители Туркестанской области возмущены перекрытием дороги ради кортежа арабских шейхов, которые приехали на охоту в Казахстан.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Bako 17.10.2021 в 10:26:48   # 785328
Иностранцы важнее граждан... Ведь у них есть деньги...
поощрить | покарать
  htmaker 17.10.2021 в 10:35:50   # 785329
Страшно то, что это уже стало нормой
поощрить | покарать
  bolatbol 17.10.2021 в 10:51:22   # 785330
Отсутствие идеологии, морального стержня. Арабы занесли чиновнику высокого ранга и тот приказал дать им везде зеленый свет.
Казахстанский секретарь райкома бросил бы их пачку долларов им в лицо: "Вы что, думаете всех можете купить?! Запомните, гниды, Казахская Советская Социалистическая Республика это вам не Гондурас какой-то! Валите обратно в свои пески пока я не пристрелил вас из именного парабеллума, подаренного мне самим товарищем Андроповым."
поощрить | покарать
  shlenchak 17.10.2021 в 13:02:16   # 785331
Цитата: bolatbol от 17.10.2021 04:51:22
Отсутствие идеологии, морального стержня. Арабы занесли чиновнику высокого ранга и тот приказал дать им везде зеленый свет.
Казахстанский секретарь райкома бросил бы их пачку долларов им в лицо: "Вы что, думаете всех можете купить?! Запомните, гниды, Казахская Советская Социалистическая Республика это вам не Гондурас какой-то! Валите обратно в свои пески пока я не пристрелил вас из именного парабеллума, подаренного мне самим товарищем Андроповым."

Интересная отсылка к ссср)
поощрить | покарать
  Практичный 17.10.2021 в 13:22:28   # 785332
Такие времена..за деньги продают и честь и совесть.Жопа тоже думаю не дорого будет
поощрить (1) | покарать
  Walter 17.10.2021 в 15:00:06   # 785338
Цитата: bolatbol от 17.10.2021 04:51:22
Отсутствие идеологии, морального стержня. Арабы занесли чиновнику высокого ранга и тот приказал дать им везде зеленый свет.
Казахстанский секретарь райкома бросил бы их пачку долларов им в лицо: "Вы что, думаете всех можете купить?! Запомните, гниды, Казахская Советская Социалистическая Республика это вам не Гондурас какой-то! Валите обратно в свои пески пока я не пристрелил вас из именного парабеллума, подаренного мне самим товарищем Андроповым."

Возмутительно конечно. Верх жополизничества и преклонения. А откуда все это взялось правильно из СССР. Советский коммунист ещё бы шейха взсос поцеловал.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь