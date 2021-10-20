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Скандалы
Тайны строительства частного городка в Туркестане
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danilov 20 Октября 2021 в 12:33:52
ТО СКРЫВАЕТ АКИМАТ ТУРКЕСТАНА?

В Туркестане изъяли земли под госнужды. Однако вместо соцобъектов здесь возводят частный элитный городок. Почему чиновники Туркестана активно скрывают план детальной планировки и не отвечают на вопросы журналистов?

Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 20.10.2021 в 13:36:16   # 785424
Бля сейчас стоп пропишут отрару и пзц, нельзя так копать гос. Землю отдали бесплатно 100% и теперь кто сделает пизд@тые бабки
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  titus 20.10.2021 в 13:38:55   # 785425
Уже видео недоступно
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  Admin 20.10.2021 в 13:50:22   # 785427
UPD - сюжет с ошибками был смонтирован, перезальют
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  ss720 20.10.2021 в 15:08:43   # 785433
ну они же без злого умысла
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  Маке0912 20.10.2021 в 17:16:58   # 785439
Бля, помню как эти дома сносили и землю забирали под гос нужды.
Как людей с детьми из домов выдёргивали силой. Разные чинуши в сопровождении сотрудников полиции. Теперь выясняется , частным компаниям отдали. Ждём ответов .
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  alpha_portal 20.10.2021 в 17:31:54   # 785440
Интересно кто отрар натравил на Туркестан? Это ж гос телевидение.
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  stasik02 20.10.2021 в 17:39:41   # 785441
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