Тайны строительства частного городка в Туркестане

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danilov 20 Октября 2021 в 12:33:52
В Туркестане изъяли земли под госнужды. Однако вместо соцобъектов здесь возводят частный элитный городок. Почему чиновники Туркестана активно скрывают план детальной планировки и не отвечают на вопросы журналистов?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Admin 20.10.2021 в 13:50:22 # 785427
Как людей с детьми из домов выдёргивали силой. Разные чинуши в сопровождении сотрудников полиции. Теперь выясняется , частным компаниям отдали. Ждём ответов .
alpha_portal 20.10.2021 в 17:31:54 # 785440