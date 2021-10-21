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Скандалы
«Казахский язык не выбирайте»
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danilov 21 Октября 2021 в 14:04:59
Общественный деятель Мурат Абенов на своей странице в Facebook поделился фотографией банкомата «Сбербанка», который, по его словам, расположен в Туркестане.
Судя по изображению, клиентов призывают отказаться от выбора казахского языка при использовании банкомата, иначе устройство может выйти из строя.


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https://www.facebook.com/1080857456/posts/10223181799868263/?d=n
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 21.10.2021 в 15:58:29   # 785466
Устойчивое развитие необходимо для достижения целей Стратегии развития Казахстана до 2030 года. Принцип устойчивого развития также заложен в основу стратегии вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира, обозначенной в Послании Президента страны народу Казахстана от 1 марта 2006 года.
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  Panasonic 21.10.2021 в 16:22:26   # 785468
И еще этот Сбер хочет внедрить нам свое ПО.

Кстати, не вижу воплей ущемленных, противников "Патрулей" и тд.
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  Nelegal 21.10.2021 в 19:42:27   # 785477
Цитата: Panasonic от 21.10.2021 10:22:26
И еще этот Сбер хочет внедрить нам свое ПО.

Кстати, не вижу воплей ущемленных, противников "Патрулей" и тд.

Ну из лидер сейчас в незалэжной. Как выделят денюжки так фас скажет
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  Джимбо 21.10.2021 в 19:49:00   # 785480
Сам наклеил распечатку наверное и устроил новость сенсацию. На фото видно же что банкомат работает на казахском. Всем этим "общественным деятелям" нет доверия.
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