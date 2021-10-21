«Казахский язык не выбирайте»

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danilov 21 Октября 2021 в 14:04:59
Судя по изображению, клиентов призывают отказаться от выбора казахского языка при использовании банкомата, иначе устройство может выйти из строя.
https://www.facebook.com/1080857456/posts/10223181799868263/?d=n
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кстати, не вижу воплей ущемленных, противников "Патрулей" и тд.
Цитата: Panasonic от 21.10.2021 10:22:26
И еще этот Сбер хочет внедрить нам свое ПО.
Кстати, не вижу воплей ущемленных, противников "Патрулей" и тд.
И еще этот Сбер хочет внедрить нам свое ПО.
Кстати, не вижу воплей ущемленных, противников "Патрулей" и тд.
Ну из лидер сейчас в незалэжной. Как выделят денюжки так фас скажет