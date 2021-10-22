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Потеряли документы
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danilov 22 Октября 2021 в 12:13:42
Европейский медрегулятор не сможет до конца года рассмотреть документы по регистрации вакцины Sputnik V, часть документов утеряна — Reuters.
Комментарии,
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по дате
titus
22.10.2021 в 12:38:45
# 785514
прям как у нас в РОВД дела пропадают
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Рамзес
22.10.2021 в 18:20:02
# 785535
Вот так надо только не брать ,найти потерянное.
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Джимбо
22.10.2021 в 20:59:54
# 785551
Лживые упыри.
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