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Скандалы
Потеряли документы
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danilov 22 Октября 2021 в 12:13:42
Европейский медрегулятор не сможет до конца года рассмотреть документы по регистрации вакцины Sputnik V, часть документов утеряна — Reuters.
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  titus 22.10.2021 в 12:38:45   # 785514
прям как у нас в РОВД дела пропадают
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  Рамзес 22.10.2021 в 18:20:02   # 785535
Вот так надо только не брать ,найти потерянное.
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  Джимбо 22.10.2021 в 20:59:54   # 785551
Лживые упыри.
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