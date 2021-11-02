Facebook отрицает предоставление правительству Казахстана эксклюзивного доступа к своей системе работы с контентом
danilov 02 Ноября 2021 в 11:31:05
Владелец соцсети Facebook компания Meta Platforms во вторник опровергла предоставление правительству Казахстана эксклюзивного доступа к системе работы с контентом, сообщило агентство Reuters.
«Во-первых, мы не выпускали совместного заявления с казахским правительством – вместо этого правительство Казахстана выпустило собственное заявление, основанное на дискуссиях, которые у нас были о глобальном процессе направления запросов правительств для реагирования на контент, которые нарушает местное законодательство», - заявил агентству Бен МакКонахи, директор по коммуникация в Азиатско-Тихоокеанском регионе Meta Platforms.
Он добавил, что процесс доступа к системе жалоб «не является эксклюзивным для Казахстана и общий для правительств по всему миру».
Накануне министерство информации выпустило заявление, которое назвало совместным с Facebook. В нем говорилось, что правительство Казахстана и соцсеть договорились о тесном сотрудничестве по борьбе с вредоносным контентом.
«С целью оказания содействия правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства, со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней “Системе уведомления о контенте” (Content Reporting System, CRS). CRS позволит министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан», - говорилось в заявлении Мининформации.
В ведомстве также заявили, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к CRS и «уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику».
В середине сентября мажилис парламента принял в первом чтении законопроект о защите прав детей, в котором содержится блок поправок, требующий от мировых соцсетей и мессенджеров зарегистрировать представительства в Казахстане, а их руководителями назначить местных граждан. В случае отказа соцсети и мессенджеры могут быть заблокированы.
Авторы поправок – депутаты правящей партии «Нур Отан» Динара Закиева и Айдос Сарым – обосновали поправки необходимостью контролировать вредоносный контент и добиваться эффективного и быстрого взаимодействия с соцсетями и мессенджерами, которые могут становиться площадками для кибербуллинга подростков.
Гражданское общество Казахстана раскритиковало законопроект, как ограничивающий свободу слова. Петицию с требованием отказаться от поправок, подписало более десяти тысяч человек.
https://vlast.kz/novosti/47291-facebook-otricaet-predostavlenie-pravitelstvu-kazahstana-ekskluzivnogo-dostupa-k-svoej-sisteme-raboty-s-kontentom.html
Мининформации настаивает, что совместное заявление с Facebook было согласовано с компанией
Ведомство никак не прокомментировало опровержение своего «эксклюзивного доступа» к системе работы с жалобами
В министерстве информации Казахстана настаивают, что согласовали совместное заявление с Facebook, выпущенное накануне. При этом в ведомстве никак не прокомментировали опровержение со стороны Facebook факта предоставления Казахстану «эксклюзивного доступа» к системе жалоб на вредоносный контент.
«Министерством информации и общественного развития переговоры велись с региональным офисом компании «Meta» («Facebook») по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в г. Гонконг. Текст размещенного 1 ноября совместного заявления и его публикация в СМИ были полностью согласованы с руководством указанного регионального офиса», - говорится в сообщении министра информации Аиды Балаевой, размещенного в Facebook во вторник.
Утром в тот же день директор по коммуникациям регионального офиса компании Meta («Facebook») по Азиатско-Тихоокеанскому региону Бен МакКонахи в комментарии агентству Reuters опроверг, что соцсеть выпускала совместное заявление с министерством информации, а также предоставление правительству Казахстана эксклюзивного доступа к системе жалоб. Процесс доступа к этой системе «не является эксклюзивным для Казахстана и общий для правительств по всему миру», сказал представитель компании.
Накануне министерство информации выпустило заявление, которое назвало совместным с Facebook. В нем говорилось, что правительство Казахстана и соцсеть договорились о тесном сотрудничестве по борьбе с вредоносным контентом.
«С целью оказания содействия правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства, со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней “Системе уведомления о контенте” (Content Reporting System, CRS). CRS позволит министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан», - говорилось в заявлении Мининформации.
В ведомстве также заявили, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к CRS и «уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику».
В середине сентября мажилис парламента принял в первом чтении законопроект о защите прав детей, в котором содержится блок поправок, требующий от мировых соцсетей и мессенджеров зарегистрировать представительства в Казахстане, а их руководителями назначить местных граждан. В случае отказа соцсети и мессенджеры могут быть заблокированы.
Авторы поправок – депутаты правящей партии «Нур Отан» Динара Закиева и Айдос Сарым – обосновали поправки необходимостью контролировать вредоносный контент и добиваться эффективного и быстрого взаимодействия с соцсетями и мессенджерами, которые могут становиться площадками для кибербуллинга подростков.
Гражданское общество Казахстана раскритиковало законопроект, как ограничивающий свободу слова. Петицию с требованием отказаться от поправок, подписало более десяти тысяч человек.
https://vlast.kz/novosti/47295-mininformacii-nastaivaet-cto-sovmestnoe-zaavlenie-s-facebook-bylo-soglasovano-s-kompaniej.html