Ничего нового...

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danilov 02 Ноября 2021 в 19:53:46
Китайская контрразведка выявила на территории КНР обширную разведывательную сеть под видом НКО, финансируемую аналогичными зарубежными НКО.
Системный шпионаж, пишет пекинская газета Global Times, скрывался под видом слежения за морским мусором
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старик
02.11.2021 в 20:00:23
# 785874
Да ну на фиг, не может быть!
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