 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Фэйковые производства вывели Казахстан по темпам экономического роста на второе место
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Ноября 2021 в 12:14:41
Впереди нас только Китай

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 03.11.2021 в 14:01:58   # 785888
Так тоже уметь надо
поощрить | покарать
  alpha_portal 03.11.2021 в 14:57:23   # 785901
Борьбу за что? За власть? Я всегда говорю: изложите стратегию, программу, методы и способы решения насущных проблем, а потом начиеайте борьбу за свой курс. А так какой смысл? Одних сменить на других ради какой то правды? А что нам толку от этой правды? Мы все прекрасно знаем что весь Казахстан - бумажное государство, где хорошо только по бумагам. В бюрократизме и лжи нам нет равных
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь