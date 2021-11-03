Фэйковые производства вывели Казахстан по темпам экономического роста на второе место
danilov 03 Ноября 2021 в 12:14:41
Впереди нас только Китай
Так тоже уметь надо
Борьбу за что? За власть? Я всегда говорю: изложите стратегию, программу, методы и способы решения насущных проблем, а потом начиеайте борьбу за свой курс. А так какой смысл? Одних сменить на других ради какой то правды? А что нам толку от этой правды? Мы все прекрасно знаем что весь Казахстан - бумажное государство, где хорошо только по бумагам. В бюрократизме и лжи нам нет равных