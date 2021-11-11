Казахстан собирается продать ОАЭ 49% акций крупнейшей энергокомпании страны

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danilov 11 Ноября 2021 в 17:41:44
Продажа пакета акций «Самрук-Энерго», принадлежащих Фонду национального благосостояния Казахстана, — это лишь один из пунктов межправительственного соглашения стоимостью свыше 6 млрд долларов. Основным партнером Казахстана в реализации соглашения стал Суверенный фонд Абу-Даби.
Непонятно, сколько арабские инвесторы заплатят за 49% «Самрук-Энерго», в состав которой входят основные угледобывающие предприятия, тепло- и гидроэлектростанции Казахстана, а также сбытовые и сервисные активы. Цена акций неизвестна, сделка публично не обсуждается.
И у многих возникает вопрос: зачем продавать «Самрук-Энерго» иностранным инвесторам, ставя под угрозу энергетический суверенитет страны?
В рамках соглашения планируется реализовать ряд совместных проектов в области энергетики, в том числе по строительству в Казахстане солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 гигаватт. Правительство Казахстана согласилось на внутреннюю норму доходности в этих проектах на уровне 13% в долларах США.
Цифра, конечно, вызывает вопросы, особенно с учетом того, что сегодня в долларовой зоне ставки стремятся к нулю. Обеспечивать такую доходность планируют за счет роста отпускной цены электроэнергии, которая будет вырабатываться на этих еще не построенных мощностях. Но посчитать ее сейчас вряд ли возможно.
Сама идея партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами в области возобновляемых источников энергии выглядит довольно странной. ОАЭ не входит в число мировых лидеров «зеленой» энергетики. Деньги, конечно, в них есть, а вот современные технологии — вряд ли.
Да и сами возобновляемые источники энергии пока нельзя назвать ни надежными, ни дешевыми. Несмотря на постепенный переход к «зеленой» энергетике, без традиционных источников в ближайшие годы не обойтись. И, например, потребление природного газа будет расти.
Тем временем в нижней палате парламента Казахстана в конце октября обсудили повышение на треть тарифа алма-атинских тепловых станций.
https://www.bfm.ru/news/485401