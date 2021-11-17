Вливаем в футбол огромные средства, чтобы опозориться - депутат

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danilov 17 Ноября 2021 в 18:09:00
"В СМИ пишут, что на футбольные клубы был потрачен 71 миллиард тенге, а на клуб "Астана" - 15 миллиардов. Но где результат? Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин ответил: "Мы не берем средств из бюджета. Какие еще миллиарды? Мы взяли только 200 миллионов тенге". И оправдывается, что причина поражения - дефицит хороших футболистов.
Федерация говорит, что они из бюджета не получают ни копейки, но ведь профессиональные клубы, входящие в эту федерацию, получают средства через областные акиматы. За последние годы областные акиматы выделили профклубам немало средств - 111 миллиардов тенге. Если добавить сюда средства, выделенные на федерацию спонсорами и из республиканского бюджета, УЕФА, "Самрук-Казына" и так далее, - не счесть. Нет официальных данных", - заявил депутат в запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.
Также Казыбек Иса заявил, что в казахстанском чемпионате из 371 футболиста 150 легионеров, а с 16 футболистами первой лиги в казахстанском футболе 166 легионеров.
"Народное достояние тратится не на развитие казахстанского футбола, а на обогащение иностранных футболистов. За 30 лет Казахстан построил только один стадион. А Узбекистан, футбольный бюджет которого почти в два раза меньше, чем у нас, построил 10 современных стадионов. По рейтингу ФИФА сейчас Казахстан занимает 125-е место. А Кыргызстан, футбольный бюджет которого самый низкий в СНГ, находится на 96-м месте", - сказал депутат.
Он также упомянул академию "Оле Бразил", в которую за государственный счет ездили учиться футболу в Бразилию 78 казахстанских ребят. По его словам, никто из прошедших обучение сейчас не играет.
"Мы тратим деньги миллиардами на ветер, а в селах нехватка финансов даже строить дороги. Ни один из наших клубов не входит в мировой рейтинг топ-100, а находятся в конце топ-200. И ни один из наших футболистов по трансфертной стоимости не входит в топ-500 лучших футболистов. Значит, мы вливаем в футбол огромные средства населения, чтобы опозориться. Поэтому необходимо перестать разбрасывать миллиарды на футбол, где не могут забить гол, а только умеют пользоваться народными деньгами, прекратить тратить на них деньги", - заявил депутат.
Депутат от имени фракции "Акжол" предложил приватизировать все привязанные к бюджету футбольные клубы и прекратить их финансирование государством.
"В мире профессиональный спорт не может сидеть на шее государства. Госсредства должны направляться на детско-юношеские школы, развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Надо создавать условия для талантливых детей в селах. Нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы. Тренерам нужно платить достойную зарплату наравне с педагогами", - указал депутат.
Также он потребовал прозрачности средств, которые расходуются на футбол в стране.
"Должен быть предоставлен отчет средств, выделенных государством на футбольную отрасль до настоящего времени. Потому что это деньги налогоплательщиков. Сколько средств из бюджета ежегодно выделяется профессиональным футболистам? Сколько ежегодно выделяется Казахстанской федерации футбола от УЕФА? Народ должен знать, сколько средств ежегодно выделяется и куда направляются из Фонда поддержки индустрии туризма и спорта", - добавил мажилисмен.
Напомним, сборная Казахстана завершила отбор на ЧМ-2022 на последнем месте группы D. В последней игре в Париже команда пропустила восемь безответных мячей от Франции.
https://tengrinews.kz/football/vlivaem-futbol-ogromnyie-sredstva-opozoritsya-deputat-454197/
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17 ноября, среда
Круг родственников, которым запрещено совместно работать в госорганах, расширят https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/15/nepotism/
В законодательство планируется ввести ответственность за допущение кумовства при приёме на работу и расширить круг родственников, которым запрещается совместно работать на госслужбе.
Ўзбек тилида O`zbek tilida 15 ноября 2021
В законодательство Узбекистана планируется ввести ответственность за допущение кумовства при приёме на работу и расширить круг родственников, которым запрещается совместно работать в государственной организации. Проект закона об этом разработан Агентством по противодействию коррупции. Его общественное обсуждение продлится до 30 ноября.
Директор агентства Акмал Бурханов сообщил, что целью законопроекта является «предупреждение такого коррупциогенного фактора, как кумовство (непотизм) при приёме и деятельности на государственной службе, а также установление ответственности за такие случаи».
Согласно проекту, в законе о занятости населения список основных принципов в этой области (статья 5) планируется дополнить пунктом «недопущение кумовства и других злоупотреблений при обеспечении занятости населения».
Документом также предлагается обновить статью 79 Трудового кодекса «Ограничение совместной службы родственников на государственном предприятии» (под предприятиями в кодексе понимаются также учреждения и организации).
Сейчас содержание статьи таково: «Запрещается совместная служба на одном и том же государственном предприятии лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов), если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Изъятия из этого правила могут устанавливаться правительством».
Предлагаемая редакция: «Запрещается совместная служба на одном и том же государственном предприятии лиц, состоящих между собой в близком родстве (прямая линия) или сватовстве (прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, родители, сыновья и дочери, внуки и правнуки, супруги, а также родители, братья, сёстры супругов и их дети), если их служба связана с непосредственной подчинённостью или подконтрольностью одного из них другому».
Дополнительно предлагается запретить совместную работу в госорганизациях лиц, состоящих в боковом родстве (братья и сёстры, их дети, братья и сёстры родителей, их дети, братья и сёстры бабушек и дедушек, их дети), если их работа связана с непосредственной подчинённостью или подконтрольностью одного другому.
Госслужащий должен будет уведомить руководителя госоргана о том, что работает совместно с родственником в течение 10 дней с момента, когда это ему (госслужащему) стало известно.
Если указанный случай выявляется после заключения с сотрудником трудового договора, работодатель должен будет принять меры по переводу одного из родственных сотрудников на другую равноценную должность, не связанную с непосредственной подчинённостью или подконтрольностью. Исключения, как и в действующей редакции кодекса, могут устанавливаться правительством.
При отказе сотрудника перейти на предложенную работодателем другую равноценную должность прекращение трудового договора будет считаться обоснованным (предлагаемое дополнение в статью 100 ТК).
Кодекс об административной ответственности планируется дополнить статьёй 49−5 «Допущение родственных отношений при приёме и деятельности на государственной службе». За несообщение работодателю о близком родстве предлагается установить штраф для сотрудников в размере от 15 до 20 базовых расчётных величин. Должностным лицам может грозить штраф в 25−30 БРВ за непринятие мер по переводу одного из сотрудников на другую должность после того, как они сообщили работодателю о близком родстве.
В пояснении к законопроекту говорится, что в действующем законодательстве отсутствуют санкции за допущение работы близких родственников на государственной службе, хотя запрет на совместную работу таких сотрудников имеется.
Усман Усманов
15 ноября, 23:29 ответить
Нужно ввести в закон не только родственников, но и земляков. Местничество процветает.
Круг родственников, которым запрещено совместно работать в госорганах, расширят https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/15/nepotism/
В законодательство планируется ввести ответственность за допущение кумовства при приёме на работу и расширить круг родственников, которым запрещается совместно работать на госслужбе.
Ўзбек тилида O`zbek tilida 15 ноября 2021
В законодательство Узбекистана планируется ввести ответственность за допущение кумовства при приёме на работу и расширить круг родственников, которым запрещается совместно работать в государственной организации. Проект закона об этом разработан Агентством по противодействию коррупции. Его общественное обсуждение продлится до 30 ноября.
Директор агентства Акмал Бурханов сообщил, что целью законопроекта является «предупреждение такого коррупциогенного фактора, как кумовство (непотизм) при приёме и деятельности на государственной службе, а также установление ответственности за такие случаи».
Согласно проекту, в законе о занятости населения список основных принципов в этой области (статья 5) планируется дополнить пунктом «недопущение кумовства и других злоупотреблений при обеспечении занятости населения».
Документом также предлагается обновить статью 79 Трудового кодекса «Ограничение совместной службы родственников на государственном предприятии» (под предприятиями в кодексе понимаются также учреждения и организации).
Сейчас содержание статьи таково: «Запрещается совместная служба на одном и том же государственном предприятии лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов), если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Изъятия из этого правила могут устанавливаться правительством».
Предлагаемая редакция: «Запрещается совместная служба на одном и том же государственном предприятии лиц, состоящих между собой в близком родстве (прямая линия) или сватовстве (прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, родители, сыновья и дочери, внуки и правнуки, супруги, а также родители, братья, сёстры супругов и их дети), если их служба связана с непосредственной подчинённостью или подконтрольностью одного из них другому».
Дополнительно предлагается запретить совместную работу в госорганизациях лиц, состоящих в боковом родстве (братья и сёстры, их дети, братья и сёстры родителей, их дети, братья и сёстры бабушек и дедушек, их дети), если их работа связана с непосредственной подчинённостью или подконтрольностью одного другому.
Госслужащий должен будет уведомить руководителя госоргана о том, что работает совместно с родственником в течение 10 дней с момента, когда это ему (госслужащему) стало известно.
Если указанный случай выявляется после заключения с сотрудником трудового договора, работодатель должен будет принять меры по переводу одного из родственных сотрудников на другую равноценную должность, не связанную с непосредственной подчинённостью или подконтрольностью. Исключения, как и в действующей редакции кодекса, могут устанавливаться правительством.
При отказе сотрудника перейти на предложенную работодателем другую равноценную должность прекращение трудового договора будет считаться обоснованным (предлагаемое дополнение в статью 100 ТК).
Кодекс об административной ответственности планируется дополнить статьёй 49−5 «Допущение родственных отношений при приёме и деятельности на государственной службе». За несообщение работодателю о близком родстве предлагается установить штраф для сотрудников в размере от 15 до 20 базовых расчётных величин. Должностным лицам может грозить штраф в 25−30 БРВ за непринятие мер по переводу одного из сотрудников на другую должность после того, как они сообщили работодателю о близком родстве.
В пояснении к законопроекту говорится, что в действующем законодательстве отсутствуют санкции за допущение работы близких родственников на государственной службе, хотя запрет на совместную работу таких сотрудников имеется.
Усман Усманов
15 ноября, 23:29 ответить
Нужно ввести в закон не только родственников, но и земляков. Местничество процветает.